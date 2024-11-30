¡Ú³ÚÅ·¡ÛGG¾Þ½é¼õ¾Þ¡¦¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤¬Áª¤Ö¼«¿È¤Îº£µ¨¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¡ÖÊá¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤Ë¤ª¤¯¤é¤ì¤ë¡ÖÂè53²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç½é¼õ¾Þ¤·¤¿³ÚÅ·¡¦¾®¿¼ÅÄÂçæÆÁª¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¿¼ÅÄÁª¼ê¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î29ºÐ¡£¡Ö1Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤ÎÆ£ÅÄ°ìÌé¤µ¤ó¡Ê¸½DeNA¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤Êµ»½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¤ËÆ±¤¸ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ3ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿Ì¾¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´ß¹§Ç·Åê¼ê¤¬Åê¤²¤¿»î¹ç¤Î2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹´ó¤ê¤ÎÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÇÊá¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡×¤È8·î31Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÊá¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤é²¿¤È¤«¥°¥é¥Ö¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢ÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤é2ÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®¿¼ÅÄÁª¼ê¡£¡ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¡Ê¾Þ¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£