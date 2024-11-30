[11.29 ラ・リーガ第15節](ソン・モイス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 2 マテウ・モレイ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 13 レオ・ロマン

GK 31 ペレ ジョアン ガルシア

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

DF 16 バレリー・フェルナンデス

DF 23 パブロ・マフェオ

MF 5 オマール・マスカレル

MF 18 アントニオ・サンチェス

MF 33 D. Luna

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 20 シキーニョ

FW 30 マルク・ドメネク

監督

ハゴバ・アラサテ

[バレンシア]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 14 ホセ・ガヤ

DF 15 セサル・タレガ

DF 20 ディミトリ・フルキエ

DF 24 ヤレク・ガシロフスキ

MF 5 エンソ・バレネチェア

MF 8 ハビ・ゲラ

MF 16 ディエゴ・ロペス

MF 22 ルイス・リオハ

FW 9 ウーゴ・ドゥーロ

控え

GK 1 ハウメ・ドメネチ

GK 13 ストーレ・ディミトリエフスキ

DF 6 ウーゴ・ギジャモン

DF 21 ヘスス・バスケス

DF 38 Iker Córdoba

MF 7 セルジ・カノス

MF 10 アンドレ・アルメイダ

MF 18 ポペル

MF 23 フラン・ペレス

FW 17 ダニ・ゴメス

FW 30 ヘルマン・バレラ

監督

ルベン・バラハ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります