マジョルカvsバレンシア スタメン発表
[11.29 ラ・リーガ第15節](ソン・モイス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 2 マテウ・モレイ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 31 ペレ ジョアン ガルシア
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
[バレンシア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 14 ホセ・ガヤ
DF 15 セサル・タレガ
DF 20 ディミトリ・フルキエ
DF 24 ヤレク・ガシロフスキ
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 22 ルイス・リオハ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
控え
GK 1 ハウメ・ドメネチ
GK 13 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 6 ウーゴ・ギジャモン
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 38 Iker Córdoba
MF 7 セルジ・カノス
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 18 ポペル
MF 23 フラン・ペレス
FW 17 ダニ・ゴメス
FW 30 ヘルマン・バレラ
監督
ルベン・バラハ
※29:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 2 マテウ・モレイ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
GK 13 レオ・ロマン
GK 31 ペレ ジョアン ガルシア
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
[バレンシア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 14 ホセ・ガヤ
DF 15 セサル・タレガ
DF 20 ディミトリ・フルキエ
DF 24 ヤレク・ガシロフスキ
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 8 ハビ・ゲラ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 22 ルイス・リオハ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
控え
GK 1 ハウメ・ドメネチ
GK 13 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 6 ウーゴ・ギジャモン
DF 21 ヘスス・バスケス
DF 38 Iker Córdoba
MF 7 セルジ・カノス
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 18 ポペル
MF 23 フラン・ペレス
FW 17 ダニ・ゴメス
FW 30 ヘルマン・バレラ
監督
ルベン・バラハ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります