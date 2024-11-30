ÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¡¢Åß¤Î¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¡ªÁ´¼¼¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¡×´°È÷¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÇ®³¤¤ÎÂç¿Í¤Ê²¹Àô½É
7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤Õ¤ÕÇ®³¤¡×¡£Á´¼¼¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´°È÷¤·¤¿µÒ¼¼¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂç¿Í¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£
Ç®³¤¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢Ìë¤ÏÅ´ÈÄ¾Æ¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¡Ö¤Õ¤ÕÇ®³¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤é¤Ò¤È¤Þ¤º¤ªÉ÷Ï¤¡£ÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤ÎÏªÅ·¤Ë»×¤ï¤º¿´¤Û¤É¤±¤ë
Á´32¼¼¤òÍÊ¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤Õ Ç®³¤¡×¤Ï¡¢º£Ç¯£··î¤ËÁõ¤¤¤ò°ì¿·
º£Ç¯¡¢´ÛÆâ¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î²þ½¤¤ò½ª¤¨¡¢Âç¿Í¤¬¿¿¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤È¤·¤Æ°ì¿·¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Õ¤Õ Ç®³¤¡×¡£
µÒ¼¼¤Ë¤Ï¼«²È¸»Àô¤ò°ú¤¤¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±³¬¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¤Ï¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Ë³°µ¤Íá¤â³Ú¤·¤á¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀß¤¨¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿
ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿À¶Î®¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤ò¶¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤Ø¤Î»þ´Ö¡£
°Ü¤í¤¦»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿»¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é²Ð¾È¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡£
²¹Àô¤Ç¤¢¤¿¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ËÍá°á¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Î¤â¡¢Åò½É¤ÎÂé¸ïÌ£¡£
Í¼¿©¤ÏÆüÊë¤ì¤È¤È¤â¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È»Ï¤á¤è¤¦¡£²¹Àô½É¤ÇÅ´ÈÄ¾Æ¤¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤Ë¿´Ìö¤ë
ÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤¿¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï£¸ÀÊ¤Î¤ß¡£·îÂØ¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏÁ°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç£¸ÉÊÁ°¸å¤¬ÅÐ¾ì¡£
¹õÌÓÏÂµí¤Î¥Õ¥£¥ì¤Î¡¢Å¬ÅÙ¤Ê»é¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Æù¼Á¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£
Á¯ÅÙÈ´·²¤Î½Ù²ÏÏÑ¤Î·Ã¤ß¤âÅ´ÈÄ¾Æ¤¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¤Õ¤Õ Ç®³¤
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¿å¸ýÄ®11-48
TEL¡§0570-0117-22¡ÊÍ½ÌóÀìÍÑ¡Ë
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼£²Ì¾¡ï101,200¡Á¡Ê£²¿©ÉÕ¤¡Ë
Éô²°¿ô¡§32Éô²°