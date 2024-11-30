µÈÅÄÍ¥Íø¡¡£·£±¤Ç£·°Ì¡¡¼¡½µÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ØÃÆ¤ß¡Öº£½µ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤è¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¡×
¡¡¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦£Ñ£Ô¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦ºÇ½ªÆü¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢³ë¾ë£Ç£Ã±§´¢£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡Íèµ¨¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò·ü¤±¡¢Âè£±²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìÍ¥Àè½ç¤ò·è¤á¤ëºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê£²£´¡Ë¡á¥¨¥×¥½¥ó¡á¤Ï£·£±¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£²¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£·°Ì¡£¹ñÆâ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼¡½µ½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡££³£µ°ÌÁ°¸å¤¬Íèµ¨Á°È¾Àï¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¬¸«¹þ¤á¡¢±Ê°æ²ÖÆà¤¬ÄÌ»»£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£±°Ì¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£µ£·°Ì¤Ç½é¥·¡¼¥É¤òÆ¨¤·¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¤Ï£¹°Ì¡£ºòµ¨£²¾¡¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¤Ï£±£°£²°Ì¤Ç¡¢Í½Áª²ñ¡Ê£Ñ£Ô¡Ë¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍ¥¤¬´ÓÏ½¤Î¾å°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¶¯É÷¤¬¿á¤¯Æñ¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤â£·£±¤Ë¤Þ¤È¤á¤¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ôÇ¯¥·¡¼¥É¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍèµ¨¤Î¡È¿¦¾ì¡É¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¼çÀï¾ì¤òÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£±£°£²°Ì¤Ç¡¢£±£°£°°Ì¤Þ¤Ç¤Î¡È½à¥·¡¼¥É¡É¤Ë¤Ï°ìÊâÆÏ¤«¤º¡£µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¼¡½µ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡Ö¡Êº£½µ¤¬¡Ë»Ï¤Þ¤ëÁ°¤è¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Í½Áª²ñ¤ÏºòÇ¯£·°Ì¤ÇÇ°´ê¤ÎÊÆ¹ñ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¥Àè½Ð¾ì¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤¬ÊÑ¹¹¡£ºòÇ¯¤Ï£´£µ°Ì¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï£²£µ°Ì¤Þ¤Ç¤Î¶¹¤Ìç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼»²Àï·ÑÂ³¤ò´ðËÜÀþ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Â¿´ºàÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡Ö»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£