◇「SHOCK」の歩み◇

▼2000年11月2日 「MILLENNIUM SHOCK」開幕。光一は当時21歳で帝劇史上最年少座長

▼01年12月 再演

▼02年6月4日 初日前の最終通し稽古で光一がじん帯を損傷したが全公演で主演

▼05年1月8日 光一が脚本・演出に参加した「Endless SHOCK」開幕

▼08年1月6日 上演500回達成

▼09年3月12日 上演626回。故森繁久弥さんの帝劇単独主演記録を23年ぶりに更新

▼10年 10周年記念公演として年間100公演を上演

▼12年1月 初の福岡・博多座公演を開催

▼13年3月21日 上演1000回を達成

▼9月 初の大阪・梅田芸術劇場公演を開催

▼14年10月26日 上演1208回。松本幸四郎（当時）「ラ・マンチャの男」の単独主演記録を超え、ミュージカル単独主演記録を更新

▼17年3月31日 通算上演1500回達成

▼19年 シリーズ最大の20人編成のオーケストラを設置し、演出変更

▼20年2月 光一が演出に就任

▼同28日 新型コロナの影響でこの日以降の公演が中止に

▼3月22日 インスタライブでパフォーマンスを生配信し、6万人強が視聴

▼7月 光一が菊田一夫演劇大賞受賞

▼9月 新型コロナ感染対策を講じたスピンオフ「Endless SHOCK―Eternal―」初上演。光一が作・構成・演出・主演

▼21年2月1日 映画「Endless SHOCK」が全国82の映画館で公開

▼22年9月 2年半ぶりに本編を上演。マスク着用でフライングを復活

▼24年1月 同年をもって作品の幕を閉じることを発表

▼5月9日 上演2018回を達成

▼11月29日 大千秋楽公演