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　◇「SHOCK」の歩み◇

　▼2000年11月2日　「MILLENNIUM　SHOCK」開幕。光一は当時21歳で帝劇史上最年少座長

　▼01年12月　再演

　▼02年6月4日　初日前の最終通し稽古で光一がじん帯を損傷したが全公演で主演

　▼05年1月8日　光一が脚本・演出に参加した「Endless　SHOCK」開幕

　▼08年1月6日　上演500回達成

　▼09年3月12日　上演626回。故森繁久弥さんの帝劇単独主演記録を23年ぶりに更新

　▼10年　10周年記念公演として年間100公演を上演

　▼12年1月　初の福岡・博多座公演を開催

　▼13年3月21日　上演1000回を達成

　▼9月　初の大阪・梅田芸術劇場公演を開催

　▼14年10月26日　上演1208回。松本幸四郎（当時）「ラ・マンチャの男」の単独主演記録を超え、ミュージカル単独主演記録を更新

　▼17年3月31日　通算上演1500回達成

　▼19年　シリーズ最大の20人編成のオーケストラを設置し、演出変更

　▼20年2月　光一が演出に就任

　▼同28日　新型コロナの影響でこの日以降の公演が中止に

　▼3月22日　インスタライブでパフォーマンスを生配信し、6万人強が視聴

　▼7月　光一が菊田一夫演劇大賞受賞

　▼9月　新型コロナ感染対策を講じたスピンオフ「Endless　SHOCK―Eternal―」初上演。光一が作・構成・演出・主演

　▼21年2月1日　映画「Endless　SHOCK」が全国82の映画館で公開

　▼22年9月　2年半ぶりに本編を上演。マスク着用でフライングを復活

　▼24年1月　同年をもって作品の幕を閉じることを発表

　▼5月9日　上演2018回を達成

　▼11月29日　大千秋楽公演