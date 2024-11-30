ＮＹ他市場　３時台　米債利回り低下傾向

欧州株式29日終値
英FT100　 8287.30（+6.08　+0.07%）
独DAX　 19626.45（+200.72　+1.03%）
仏CAC40　 7235.11（+55.86　+0.78%）

米国債利回り（NY時間14:01）
2年債　 　4.170（-0.058）
10年債　　4.192（-0.072）
30年債　　4.373（-0.065）
期待インフレ率　　2.274（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.088（-0.039）
英　国　　4.242（-0.033）
カナダ　　3.134（-0.088）
豪　州　　4.340（-0.021）
日　本　　1.039（0.000）

NY原油先物1 25月限（WTI）(NY時間14:01)
1バレル＝68.56（-0.16　-0.23%）
NY金先物2 25月限（COMEX）(NY時間13:51)時間外取引
1オンス＝2684.30（+19.50　+0.73%）

ビットコイン（ドル）(NY時間14:01)
１ビットコイン＝97093.75（+1960.89　+2.06%）
ビットコイン（円建・参考値）(NY時間14:01)
１ビットコイン＝14530080（+293428　+2.04%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物は10分遅れ