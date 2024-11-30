ＮＹ他市場 ３時台 米債利回り低下傾向
ＮＹ他市場 ３時台 米債利回り低下傾向
欧州株式29日終値
英FT100 8287.30（+6.08 +0.07%）
独DAX 19626.45（+200.72 +1.03%）
仏CAC40 7235.11（+55.86 +0.78%）
米国債利回り（NY時間14:01）
2年債 4.170（-0.058）
10年債 4.192（-0.072）
30年債 4.373（-0.065）
期待インフレ率 2.274（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.088（-0.039）
英 国 4.242（-0.033）
カナダ 3.134（-0.088）
豪 州 4.340（-0.021）
日 本 1.039（0.000）
NY原油先物1 25月限（WTI）(NY時間14:01)
1バレル＝68.56（-0.16 -0.23%）
NY金先物2 25月限（COMEX）(NY時間13:51)時間外取引
1オンス＝2684.30（+19.50 +0.73%）
ビットコイン（ドル）(NY時間14:01)
１ビットコイン＝97093.75（+1960.89 +2.06%）
ビットコイン（円建・参考値）(NY時間14:01)
１ビットコイン＝14530080（+293428 +2.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物は10分遅れ
欧州株式29日終値
英FT100 8287.30（+6.08 +0.07%）
独DAX 19626.45（+200.72 +1.03%）
仏CAC40 7235.11（+55.86 +0.78%）
米国債利回り（NY時間14:01）
2年債 4.170（-0.058）
10年債 4.192（-0.072）
30年債 4.373（-0.065）
期待インフレ率 2.274（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.088（-0.039）
英 国 4.242（-0.033）
カナダ 3.134（-0.088）
豪 州 4.340（-0.021）
日 本 1.039（0.000）
NY原油先物1 25月限（WTI）(NY時間14:01)
1バレル＝68.56（-0.16 -0.23%）
NY金先物2 25月限（COMEX）(NY時間13:51)時間外取引
1オンス＝2684.30（+19.50 +0.73%）
ビットコイン（ドル）(NY時間14:01)
１ビットコイン＝97093.75（+1960.89 +2.06%）
ビットコイン（円建・参考値）(NY時間14:01)
１ビットコイン＝14530080（+293428 +2.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物は10分遅れ