¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û62ºÐ¡¦ÃæÂ¼Íµ¾¡¡¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¾È½¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÊ¡²¬£÷£é£î£î£å£ò·èÀï¡ª¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡ÇÕ¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼Íµ¾¡Ê£¶£²¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£³£Ò¡¢°ÂÄêÈÄÁõÃå¤ÎÃæ¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£´Ãå¡£¡Ö°ÂÄêÈÄ¤¬ÉÕ¤¯¤È½éÆü¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤Â¤«¤é¤ÎÂ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¡£ºÇ¶á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿¤Ó¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¿¾¯¤ÎÂÍî¤Á¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹¥¥Ñ¥ï¡¼¤Ï»ýÂ³¡£½éÆü¤ËÆ±¤¸¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¡ÖÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î¿¤Ó¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£ÄãÄ´µ¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¾å°Ì¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏÄÌ»»£±£°Í¥½Ð£³£Ö¡¢£¶ÅÀÂæ¤Î¾¡Î¨¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÆñ¿åÌÌ¤â¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Íê¤â¤·¤¤ÁêËÀ¤òÉð´ï¤Ë¡¢º£Àá¤ÎºÇ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î£¶£²ºÐ¤¬¼ã¡¹¤·¤¤Áö¤ê¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£