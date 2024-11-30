¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµËÌÎ¦Äú²¦·èÀï¡Û¾åÌî¿¿Ç·²ð ¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤ÇÍ½Áª¸åÈ¾¤Ø¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡¡ËÌÎ¦Äú²¦·èÀï¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÌî¿¿Ç·²ð¡Ê£³£¶¡áº´²ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£¶£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¼ê·ø¤¯º¹¤·¤Æ£²Ãå¡££±£°£Ò¤Ï£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é½ÓÉÒ¤Ë¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²Ãå¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇòÀ±¤Ï¤Ê¤¤¤¬£³¡¢£²¡¢£²Ãå¤Î¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆü£Ä£ÒÀï¤Ç¤Ï£µÈÖ¼ê¤«¤éÆ»ÃæµÕÅ¾¤·¤Æ£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ÁêËÀ£´£¹¹æµ¡¤Ï¥ì¡¼¥¹Â·ÏÅý¤¬¾å¡¹¡££²ÆüÌÜ¤â¡ÖÂ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¤Í¡£½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¤¤¤¤¡£Ä´À°¤Ï£±£°£°¡ó¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£¸£°¡ó¤Ï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ°¤·Ú²÷¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£±£¶Í¥½Ð£µ£Ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£³ÅÙ£¸ÅÀÂæ¤Î¾¡Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£Çµ¤ÎÍ¥½Ð¤Ï£¸²ó¤ò¿ô¤¨¤ëÌÔ¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤·¡£¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º½àÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èñ¨¡¹¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢µ¡µ»½¼¼Â¤¹¤ëº£Àá¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹½½Ê¬¡£¤Þ¤º¤ÏÂè°ì´ØÌçÆÍÇË¤Ø£³ÆüÌÜ¤â·ãÁö¤¹¤ë¡£