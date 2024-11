【トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション】12月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション」を12月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、「トムとジェリー」に登場する、ジェリーの甥っ子「タフィー」のフィギュアコレクション。「ジェリーのお家にやってきたタフィー」、「チキンにまぎれたタフィー」、「戦うタフィー」、「まんぷくタフィー」の4種がラインナップされており、シーンごとに異なる様々な可愛い表情が楽しめる。本体の高さは約55mm。

ジェリーのお家にやってきたタフィー

チキンにまぎれたタフィー

戦うタフィー

まんぷくタフィー

TOM AND JERRY and all related characters and elements

(C)& TM Turner Entertainment Co.WB SHIELD:(C)& TM WBEI.(s24)