【ROBOT魂 <SIDE AC> IB-C03: HAL 826 / Handler Walter】11月30日 発売価格:19,250円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-C03: HAL 826 / Handler Walter」を11月30日に発売する。価格は19,250円。

本商品は、フロムソフトウェアのロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、ハンドラー・ウォルターが搭乗する機体「IB-C03: HAL 826」を同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で立体化したもの。

メインカラーのメタリックレッドの大部分を彩色で再現しており、ROBOT魂ならではの広い可動範囲に加え、関節の一部にダイキャストパーツが使用されている。

関節の一部にダイキャストを使用することで強固な可動とシルエットを両立しており、特徴的なディティールを精密に再現。左腕部の武装は収納状態と展開状態の2種類が付属する。右腕部の武装はパーツの差し替えにより展開状態を再現できるほか、胴体の背面には展開ギミックを内蔵している。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。