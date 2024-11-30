１９５０年：トルーマン米大統領が朝鮮戦争での原爆使用を考慮中と発言



１９６３年：第１回青龍映画賞授賞式



１９６４年：「輸出の日」制定



１９８４年：全斗煥（チョン・ドゥファン）大統領が政治活動の規制対象者８４人の規制を解除



１９８７年：「輸出の日」を「貿易の日」に改称



１９９１年：世界基督教統一神霊協会（統一教会、現世界平和統一家庭連合）創始者の文鮮明（ムン・ソンミョン）氏と世界日報の朴普熙（パク・ボヒ）社長が、北朝鮮の金日成（キム・イルソン）主席と面会するため訪朝



２０００年：南北の離散家族２００人がソウルと平壌で半世紀ぶりに再会



２００４年：東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と「包括的パートナー関係の共同宣言」を採択

著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止