【僕と彼女の話】著者:中島優講談社

“本物のアルパカは臭いらしい”。「僕」はアルパカのぬいぐるみだから、臭くなんてない。小さい頃からずっと一緒にいる持ち主の「彼女」は、最近新しい彼氏ができたようだけれど……。

本作「僕と彼女の話」は、2023年後期・第84回ちばてつや賞一般部門の入選に輝いた中島優氏の短偏作品。「コミックDAYS」にて1月25日より配信されている。

本作では、可愛いアルパカのぬいぐるみを通してある女性の物語が描かれる。登場人物の中で顔が出てくるのはアルパカのぬいぐるみだけ。物語はすべてアルパカのぬいぐるみ視点で描かれる。嬉しい時や悲しい時、いろいろな場面を見つめることしかできないぬいぐるみ。会話のシーンは少ないけれど、彼女の気持ちが伝わってくるような作品となっている。

【あらすじ】

「僕」はとても可愛いアルパカのぬいぐるみ。持ち主の「彼女」とは小さい頃からずっと一緒にいる仲。最近、彼女に新しい彼氏ができた。僕への扱いがぞんざいな彼氏にちょっぴり不満はあるけれど、僕には2人の生活を見守ることしかできない。だって僕はぬいぐるみだから。そんな僕と彼女の話。

