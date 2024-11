富士通は2024年10月に4シリーズ9機種の新しいノートPCを発表しました。そのうち「FMV Zero」は、部品一点一点をコンマ数グラム単位で軽量化した結果、世界最軽量級の軽さを実現しているとのこと。そんなFMV Zeroを借りることができたので、まずは全身を撮影しまくって軽さを体感してみました。富士通パソコン | 3年保証無料 | FMV Zero(14.0型ノートパソコン)

https://www.fmv.com/store/pc/ui2024.html14.0型ワイド ノートパソコン(PC) LIFEBOOK FMV Zero(WU4/J3, WU5/J3) :特長 - FMWORLD.NET(個人) : 富士通パソコンhttps://www.fmworld.net/fmv/uh_z/?_bdld=3ccmGm.pdT59xw.1732870053FMV Zeroの仕様は以下の通り。「WU5/J3」のウルトラライトモデルと「WU4/J3」のハイパフォーマンスモデルがあり、公式ページによると、「WU5/J3」の約1TB SSDを選択した場合が14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして最軽量とのこと。WU5/J3WU4/J3特徴世界最軽量 約634gカーボンファイバーボディ長時間バッテリーバックライト付 キーボードプロセッサCore™ Ultra プロセッサー(シリーズ1)OSWindows 11 Pro / Windows 11 HomeCPUインテル® Core™ Ultra 7 155Uインテル® Core™ Ultra 5 125Uメモリ64GB / 32GB(Core Ultra 7搭載時)16GB / 8GB(Core Ultra 5搭載時)ストレージ約2TB / 約1TB / 約512GB / 約256GBディスプレイ14.0型 ワイド(ノングレア液晶)質量約634g〜約639g約888g今回使用するのは「FMV Zero WU5/J3」です。外箱は以下のような感じ。箱から本体を取り出すと、ダンボールのケースと白いカバーでしっかり覆われていました。内容物はそのほかACアダプターと電源コード。チラシ、保証書、安全上の注意などのマニュアル、取扱説明書スタートガイドが封筒に入っていました。本体をカバーから取り出してみました。FMV Zeroは黒一色のデザインで、光沢を抑えたマットな質感です。サイズは幅が30.88cm、縦が20.9cmです。FMV Zero WU5/J3の厚さは1.73cm。以下は右側面。左からマイクロSDポート、USBポート、HDMIポート、LANポートがあります。左側面にはUSB-Cポートが2個とUSBポートが1個に、イヤホンジャックが並んでいます。背面は以下のような感じ。底面には手前側にすべり止めの脚がついています。ノートPCを開くと、高さは最大で実測21cmになりました。画面は14.0型のワイドディスプレイで、外光の映り込みが少ないノングレア液晶です。ディスプレイ上部にはカメラがついています。ウェブカメラにより顔認証を使ったログインも可能。カメラの左側にあるスライダーを動かすと、カメラを物理的に隠すことができます。キーボードは左上に「Half Full Kanji(半角、全角、漢字)」などがある日本語配列で、タイプミスが発生しにくいアイソレーションキーです。キーを実際に押してみると、ノートPCとしてはキーストロークがしっかりある印象。また、キーはわずかに小さめに感じましたが、キーの感覚がしっかりあるため、タイプしにくい感覚はありませんでした。タッチパッドは実測で縦6cm×横10cmで、タッチ部分とクリック部分が分かれているタイプ。キーボード左上には、音声ミュートやキーロックを示すランプが並んでいます。キーボード右上には電源ボタン。指紋認証にも対応しています。14.0型ノートPC最軽量という約634gは平均値で、各製品で質量が異なる場合があるとのこと。今回使用したFMV Zero WU5/J3は、実測で636gでした。本体と電源を合わせても867gとかなり軽く、持ち運びもラクラク。それではFMV Zero WU5/J3を起動してみます。まずは電源コードをACアダプターに差し込んで接続。プラグをコンセントに挿入。ACアダプターをUSB-Cポートに差し込んで充電。USB-Cポートは左側面にしかないため、充電する方向は左からのみ。キーボード右上の電源ボタンを押して電源を入れます。起動しました。FMV Zeroはノングレア液晶のため光の反射が少なく、長時間使用しても目に優しいディスプレイです。FMV Zeroは富士通WEB MARTから購入可能で、OSやCPU、メモリ、ストレージなどをカスタム可能。価格は19万5500円〜で、カスタムによって値段が変わります。なお、14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして世界最軽量となる約634gはWU5/J3に約1TB SSDを選択したもので、価格はそれ以外をカスタムしないと23万9700円です。最軽量モデルは富士通WEB MART限定で購入できます。[富士通WEB MART] LIFEBOOK WU5/J3 カスタムメイドモデル : 富士通パソコンまた、FMV Zero WU5/J3はAmazonでも購入可能です。Amazonでは最低価格が19万2400円で、ストレージを約256GBまたは約512GBのもののみ選択可能です。Amazon.co.jp: 【公式】 富士通 ノートパソコン FMV LIFEBOOK WU5/J3 UHシリーズ AZ_WU5J3_Z731 : パソコン・周辺機器引き続き、最軽量PCのスペックなどを計測したレビューを実施予定のため、お楽しみに。