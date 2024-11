AIが、デビュー25周年イヤーを記念した“25の『アイ』を届けます”企画を発表した。

本企画は、AIから25個の『アイ』を届ける内容となっており、今回は25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』リリース、ライブツアー『AI 25th best tour ←ALIVE→』開催、7インチアナログ盤リリース、新ロゴ&新アーティスト写真公開、25周年特設サイトオープン、キットカット受験生応援ドローンショーでのライブ開催といった、5つの企画が発表された。

25周年のコンセプトは、AI自身の名前を内包し、『生きている』という意味を持つ言葉『ALIVE』。AIのパーソナリティや楽曲との親和性を表す最適なワードであり、周年を過去の振り返りにせず、今を生き、未来へのエネルギーにするニュアンスを込めたコンセプトとのことだ。

25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』は、2025年2月26日にリリース。デビュー25周年のほか、代表曲「Story」リリース20周年を迎えるアニバーサリーイヤーに、AIが新章を飾り発売する究極のベスト盤アイテムとなる。「Story」のほか「ハピネス」「アルデバラン」はじめ、数々のドラマ主題歌、CMソング、ファンに愛され続ける名曲、Awichや\ellow BucksとのHIPHOPトラックまで、ジャンルを超えた新旧ヒット曲を収録。

通常盤(1CD)は、人気ランキング、各種チャートのトップソングで構成された、AIの魅力を凝縮した『求められている楽曲』によるベストセレクト。『DELUXE EDITION』(2CD)では、さらにコアファンとして外せない名曲、話題性溢れる曲、魅力のフィーチャリング曲などをさらに散りばめ、曲順も並べ直しての2枚組となる。初回限定盤(DELUXE EDITION+映像DISC)では、ベスト盤に加え、最新ツアー『RESPECT ALL TOUR』のファイナル公演を余すところなく収録したライブ映像ディスクをバンドルする(BD/DVD)。

くわえて、UNIVERSAL MUSIC STOREでは、AIスペシャルTシャツ付限定セットを発売。デザインなど詳細は近日公開される。さらに、ショップ別購入特典も決定。こちらの特典デザインも近日公開される。

全国ツアー『AI 25th best tour ←ALIVE→』は、25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』を引っ提げて、2025年5月より開催。ツアー特設サイトも開設されており、スケジュールなど詳細は後日発表。

また、2025年1月1日17時30分より受験の神様 菅原道真を祀る『防府天満宮』と受験生を応援するため、1,000機のドローンが元日の夜空を舞う『キットカット 受験生応援ドローンショー ~みんなで飛ばそう史上最大!?の千羽鶴~』が開催。こちらのイベントにAIが出演、歌唱する。この模様は、TikTokにて全国の受験生へ向けてライブ配信される予定だ。ドローンショーの前には、AIがキットカットCMソングでもある「ワレバ」などを披露し、受験生にエールを送る。さらに、「ワレバ」を使用した新TVCMが、11月30日より放送開始される。

7インチアナログ盤は、25周年記念ベストアルバムと同じ2025年2月26日に発売。代表曲「Story」「ハピネス」の、それぞれCDシングル発売時とは異なる新たなカップリングを擁したメモリアルアナログ盤として発売される。

「Story」の7インチ盤では、Side-Aにオリジナルバージョンを、そしてSide-Bにはその楽曲メッセージの親和性をもとに英語版が起用された、映画『ベイマックス』(2014年公開)日本版エンドソング「Story (English Version)」をカップリング。

くわえて、2011年にコカ・コーラ クリスマスキャンペーンソングとして発表された「ハピネス」には、オリジナルバージョンのSide-Aに対し、そのクリスマスイメージを一変し、真夏のレゲエリミックスとしてドロップされた「Reggae Summer Remix by Mighty Crown」がSide-Bにカップリングされる。

なお、AIは今後もアニバーサリーイヤーにふさわしい活動を展開する予定とのことだ。

ステートメント「ALIVE」

生きている。ピースを願い、音楽と向き合って。

生きている。ヘイトにやり返す暇もなく。

25年が経つけれど止まらない。

生きていく。もっと自由に、もっと強く。

音楽の力を信じて「アイ」を届けます。

AI コメントベストツアーやります🫡25周年記念ツアーということでかなり気合が入ってしまってますが、、☀️🥹☀️もうこれが最後のツアー、これで悔いはないという感じで終われたらいいなと思ってます!!!!!のでみなさん是非来年のツアーでお待ちしてます☀️🙏✌️

The Best Tour is happening!!!🫡It’s my 25th Anniversary year and I’m so excited to share it with you all🙏☀️🙏

Gonna make a show with no regrets as if it’s my last tourCan’t wait to bring the show to you🫶

(文=リアルサウンド編集部)