『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』第1弾出演アーティスト全49組発表
■『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』は、12月27日17時からオンエア！
テレビ朝日が誇る音楽の殿堂『ミュージックステーション』（毎週金曜21時～）。2024年も年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』の放送が決定。12月27日17時から23時10分までオンエアされる。
今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、白熱の生ライブを届ける。第1弾出演アーティスト49組も発表された。
■第1弾出演アーティスト ※五十音順
AI
INI
aiko
あいみょん
ILLIT
新しい学校のリーダーズ
ano
いきものがかり
Awich
aespa
XG
Omoinotake
Kis-My Ft2
King & Prince
Creepy Nuts
こっちのけんと
Saucy Dog
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTERS
THE RAMPAGE
JAEJOONG（ジェジュン）
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
Da-iCE
東京スカパラダイスオーケストラ
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
Vaundy
Perfume
日向坂46
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY×HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
三浦大知
MISAMO
Mrs. GREEN APPLE
ゆず
RIIZE
L’Arc～en～Ciel
番組情報
テレビ朝日『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』
12/27（金）17:00～23:10
MC:タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
『ミュージックステーション』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/music/
INI
(C)LAPONE Entertainment
ILLIT
(P)＆C) BELIFT LAB Inc.
新しい学校のリーダーズ
(C)ATARASHII GAKKO!
Creepy Nuts
(c)Sony Music Labels Inc.
FRUITS ZIPPER
(C)ASOBISYSTEM CO., LTD.
BOYNEXTDOOR
(C) KOZ Entertainment. All Rights Reserved
ME:I
(C)LAPONE GIRLS