■『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』は、12月27日17時からオンエア!

テレビ朝日が誇る音楽の殿堂『ミュージックステーション』(毎週金曜21時~)。2024年も年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』の放送が決定。12月27日17時から23時10分までオンエアされる。

今年も豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、白熱の生ライブを届ける。第1弾出演アーティスト49組も発表された。

■第1弾出演アーティスト ※五十音順

AI

INI

aiko

あいみょん

ILLIT

新しい学校のリーダーズ

ano

いきものがかり

Awich

aespa

XG

Omoinotake

Kis-My Ft2

King & Prince

Creepy Nuts

こっちのけんと

Saucy Dog

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTERS

THE RAMPAGE

JAEJOONG(ジェジュン)

GENERATIONS

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

SixTONES

Stray Kids

Snow Man

Da-iCE

東京スカパラダイスオーケストラ

Travis Japan

なにわ男子

Number_i

NiziU

乃木坂46

Vaundy

Perfume

日向坂46

BE:FIRST

FRUITS ZIPPER

BOYNEXTDOOR

MY FIRST STORY×HYDE

マカロニえんぴつ

ME:I

三浦大知

MISAMO

Mrs. GREEN APPLE

ゆず

RIIZE

L’Arc~en~Ciel

番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』

12/27(金)17:00~23:10

MC:タモリ / 鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/

INI

(C)LAPONE Entertainment

ILLIT

(P)&C) BELIFT LAB Inc.

新しい学校のリーダーズ

(C)ATARASHII GAKKO!

Creepy Nuts

(c)Sony Music Labels Inc.

FRUITS ZIPPER

(C)ASOBISYSTEM CO., LTD.

BOYNEXTDOOR

(C) KOZ Entertainment. All Rights Reserved

ME:I

(C)LAPONE GIRLS