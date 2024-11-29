¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¡¡ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤µÒ¼¼¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ö²ÐÆé¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤Ê?¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê38¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤ÎÉô²°¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ç²¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ë?¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ß·Éô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÍá¾ì¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ë¤ªÉô²°¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤Î¹´Û¤Ç²ÈÂ²¤ÈÇñ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÉô²°¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖÂçÍá¾ì¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥å¥Ã¤È¤·¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¤Ç¤¹¤«¤é»Þ¤È¤«ÌÚ¤Î¼Â¤È¤«¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¡¢Ãî¤È¤«¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£²ÐÆé¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤Ê?¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÖ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤â²ÐÆé¤ò¿©¤¹¤Î¤«¤Ê?¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬¤¤¤¤¤ä¤ó¡£¤¢¤ÎÌÖ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡ÈÃî¤µ¤ó¤¬±Ë¤¤¤Ç¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¡ÊÌÖ¡Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤ë¤È¤¤Ë¡È¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ÷¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¼«¿È¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£