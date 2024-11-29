■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア　　 東証グロース
(2926) 篠崎屋　　　　 東証スタンダード
(7342) ウェルスナビ　 東証グロース
(3242) アーバネット　 東証スタンダード
(4680) ラウンドワン　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解　　　 東証グロース
(260A) オルツ　　　　 東証グロース
(6226) 守谷輸送機　　 東証スタンダード
(4813) ＡＣＣＥＳＳ　 東証プライム
(5950) パワーファス　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS