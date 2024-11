¡Ö¤é¤¡¤á¤ó¾®ÃÓ¡×·ÏÎó¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡¢º«ÉÛ¿å¤Ä¤±¤á¤ó¤¬¿·½É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新宿にオープンした、つけ麺店です。4種類のつけ汁を楽しめる「特上 昆布水つけめん」は必食の価値あり!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

伊之瀬(東京・新宿)

入り口 出典:さぴおさん

2024年9月3日、JR新宿駅南口から徒歩約7分、都営地下鉄新宿駅6番出口から徒歩約1分のところに、つけ麺店「伊之瀬」がオープンしました。

「らぁめん小池」グループの看板が目印 出典:yo953680さん

甲州街道から小田急線・南新宿駅の踏切方面へ直進。通り沿いを右に入ったところに位置します。

店内スタッフ(写真左)と水原裕満氏(写真右) 出典:デイルス・マイビスさん

オーナーの水原裕満氏は、バンド活動に明け暮れた後、靴職人の専門学校を経て飲食店の道へ。居酒屋やラーメン店での経験を活かし、28歳で独立。食べログ ラーメン TOKYO 百名店に7年連続選出されている上北沢の「らぁめん小池」を筆頭に、「中華蕎麦にし乃」「キング製麺」「つけめん金龍」「こいけのいえけい」「あいだや」「本郷苑」と、人気店を次々とプロデュースします。株式会社イノセンスの代表であり、希代の経営者として知られる存在に。

今回の出店は、人気店でありながら座席数わずか7席で営業している「つけめん金龍」の味を、より多くの方に届けたいとの思いから。また、出店先に新宿を選んだのは、歴史のある人気つけ麺店があるエリアで、水原氏自身が「『風雲児』さんのつけ麺を食べて育った」からとのことです。

喉越しのよさは天下一品 出典:マーコラーメンさん

メニューは、「昆布水つけめん」(1,000円)と「特上 昆布水つけめん」(1,800円)の2種類。麺は、京都の老舗製麺所「麺屋棣鄂」の全粒粉入り平打ち中細ストレートの特注麺を使用しています。

麺の量は、200gと300gから選べてどちらも同料金。例えば、200gを注文後、後から100gを追加しても“追加料金なし”というありがたすぎるサービスも。

特上 昆布水つけめん 出典:マーコラーメンさん

おすすめは、4種類のつけ汁を堪能できる「特上 昆布水つけめん」です。デフォルトの“白出汁スタンダード”のほか、甘塩っぱい東京発祥のつけ麺スープ“東京クラシック”、豆乳のまろやかさとほどよい辛みがマッチする“冷やし豆乳担担”、ポン酢風味のさっぱりとした“なめこおろし”とバリエーション豊かなつけ汁を用意。

「おいしいおかずを少しずつつまみながら食べる白ご飯をイメージして、つけ汁を複数ご用意しました」と水原氏。最後まで飽きずに食べられる、むしろ麺が足りなくなるつけ麺といえそうです。

卓上に置かれたスープ割り 出典:Dagu Dragonさん

食後のお楽しみといえば、これ。温かなかつおだしでスープを自分好みの濃さに割っていただきましょう。

内観 出典:デイルス・マイビスさん

座席はカウンター9席、テーブル14席。他人の目を気にせず、食事をしてもらいたいという計らいのもと、照明はテーブルだけを明るく照らすダウンライトにこだわりました。店内は清潔感もあり、入りやすい雰囲気です。昆布水つけ麺が食べたくなったら、新宿へぜひ!

食べログレビュアーのコメント

海老ワンタン(3個・330円)出典:ふ〜た5022さん

『支払はキャッシュのみ、つけめんは200gと300gが選べますが同じ1,000円!良心的(笑)

昆布水つけめんの美味しい食べ方通りに頂きます。

_燭發弔韻困法

∩塩をさっとひとかけ。

やっとつけめんの汁にひたす。

何もつけないと昆布水の味のみと麺の小麦の味がほんのり。うまい!

藻塩をさっと振りかけた麺は昆布水と小麦の風味が引き立ちます。うまい!

つけ汁に浸した麺は、さっぱりした味で麺がスルスル入ります。うますぎる!

海老ワンタンはマストで付けたほうが良いです。

海老のプリプリ食感が最高でした』(ふ〜た5022さん)

つけ汁(東京クラシック) 出典:satoshiiiiiさん

『特上つけ麺は\1800でつけ汁が合計4種類になる。

だいたい味玉ついたりチャーシュー増えたりして提供されている所がほとんどだが、こちらのお店はつけ汁が増えるというnew令和スタイル。

⁡

こーゆーの欲しかった。

飽き性の私にはピッタリ過ぎる。⁡

⁡

どれも美味しかったが、東京クラシックのクオリティが私にはぶっ刺さった。

ホンマよぉできてるわ…って思える。

4つのつけ汁のうち2つが冷たいのも好感を持てた。

私が訪問したタイミングでは女性1人客が7人と、男性客2人組が3組。

女性1人でも入りやすい事は余裕で証明されており、カウンター越しで追っかけ100gをされていた女性もいらっしゃったのでなんだかほっこりした空間になっていた。

良い意味で少し薄暗い店内がまたオシャレ』(⁡satoshiiiiiさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆伊之瀬住所 : 東京都渋谷区代々木2-20-19 新宿東洋ビル 102TEL : 未開通

文:斎藤亜希

