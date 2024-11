「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」について

ホテルニューグランドは開業97周年を迎える2024年12月1日に、ホテル直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND(エスワイル バイ ホテルニューグランド)」横浜高島屋店を地下1階 Foodies’Port2にオープン。本店以外の出店は初で、新商品も取りそろえます(画像は全て提供、価格は税込)。「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」は、今の時代に寄り添う、食とライフスタイルを提案するホテル直営ショップ。2024年4月に同ホテル近くのグランドメゾン山下公園1階にオープンしました。

横浜高島屋店だけの注目の新商品は?

S.Weil ブランドやホテルニューグランド ブランド商品もラインアップ

S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 情報

「S.Weil」はホテルニューグランドの初代総料理長サリー・ワイルの弟子が作った洋菓子の名店「エスワイル」の名称を受け継ぐブランドです。S.Weil ブランドとして、モカルーロやオリジナルコーヒー、ブリオッシュ、焼き菓子などを取り揃えるほか、ホテルニューグランドならではのクラシカルな洋食を自宅で楽しめる冷凍食品やレトルト商品も販売しています。本店以外の出店は初となり、開業97周年を迎える2024年12月1日に横浜高島屋の地下1階Foodies’Port2にオープン。横浜高島屋への出店にあたり、横浜市認定歴史的建造物である本館大階段やホテルのロゴであるフェニックスをデザインしたおしゃれな缶パッケージの「S.Weilクッキー缶」や横浜市花であるバラモチーフを描いた「S.Weilラングドシャ缶」など、S.Weilブランドの新商品が多数登場しています。注目は、横浜高島屋店限定商品の淡いピンク色がエレガントな「S.Weilラングドシャ缶」。数量限定300個なので入手はお早めに。バター風味のラングドシャは、手間をかけ薄くカリっとした食感に。そのままでも、好きなジャムをサンドしてもおいしくいただけるそうです。新商品のラインアップは以下の通り。・S.Weil ラングドシャ缶(3456円)・S.Weil クッキー缶(5616円)・S.Weil フロランタン(6個入、2700円)・S.Weil チョコレートサンドクッキー(6個入、3456円)・S.Weil サブレフロマージュ(12枚入、2700円)・S.Weilコインミルクチョコレート(18枚入、1944円)・ティラミス(972円)・バタークリームサンド(メープル・フランボワーズ、各540円)S.Weilブランドの人気スイーツやベーカリーをはじめ、ホテルニューグランドブランドの冷凍食品やレトルトなど、幅広いアイテムを取りそろえます。大切な方へのギフトはもちろん、自宅でもクラシックホテルの味を楽しめるラインアップです。思わず手に取りたくなる商品に出会うことができる、ホテルニューグランド直営ショップ。横浜駅利用の際は立ち寄ってみては。なお、2025年2月上旬には、店内奥にカフェエリアがオープン予定です。1月中旬から下旬は一時クローズします。オープン日:2024年12月1日(日)場所:横浜郄島屋 地下1階 Foodies’Port2営業時間 10:00〜21:00この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)