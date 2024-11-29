ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南アフリカ貿易収支（10月）
予想 35.0億ランド 前回 128.0億ランド
ブラジル雇用統計（10月）
予想 6.3% 前回 6.4%（失業率)
22:00
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連邦銀行主催イベント出席
22:30
カナダ実質GDP（2024年 第3四半期）
予想 0.9% 前回 2.1%（前期比年率)
カナダ実質GDP（9月）
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 1.6% 前回 1.3%（前年比)
米感謝祭翌日ブラックフライデー、米株式・債券市場は短縮取引
※予定は変更されることがあります。
南アフリカ貿易収支（10月）
予想 35.0億ランド 前回 128.0億ランド
ブラジル雇用統計（10月）
予想 6.3% 前回 6.4%（失業率)
22:00
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連邦銀行主催イベント出席
22:30
カナダ実質GDP（2024年 第3四半期）
予想 0.9% 前回 2.1%（前期比年率)
カナダ実質GDP（9月）
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 1.6% 前回 1.3%（前年比)
米感謝祭翌日ブラックフライデー、米株式・債券市場は短縮取引
※予定は変更されることがあります。