21:00　
南アフリカ貿易収支（10月）
予想　35.0億ランド　前回　128.0億ランド

ブラジル雇用統計（10月）
予想　6.3%　前回　6.4%（失業率)

22:00　
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連邦銀行主催イベント出席

22:30
カナダ実質GDP（2024年 第3四半期）
予想　0.9%　前回　2.1%（前期比年率)

カナダ実質GDP（9月）
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)
予想　1.6%　前回　1.3%（前年比)


米感謝祭翌日ブラックフライデー、米株式・債券市場は短縮取引


※予定は変更されることがあります。