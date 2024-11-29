JRAは、第69回有馬記念ファン投票の第2回中間発表の得票数上位を下記のとおり発表した。有馬記念ファン投票は、12月1日まで特設サイトで受付中。

有効投票数：358万763票

1 ドウデュース 33万8702票

2 ダノンデサイル 20万1330票

3 ベラジオオペラ 18万9678票

4 テーオーロイヤル 18万3866票

5 ブローザホーン 18万1076票

6 チェルヴィニア 17万3124票

7 アーバンシック 16万8886票

8 リバティアイランド 15万9537票

9 ディープボンド 15万8425票

10 スタニングローズ 15万8051票

11 ジャスティンパレス 15万5130票

12 ソールオリエンス 13万8093票

13 レガレイラ 12万9169票

14 タスティエーラ 9万3598票

15 ドゥレッツァ 9万2608票

16 ジャンタルマンタル 9万1037票

17 ステレンボッシュ 9万937票

18 テンハッピーローズ 6万3469票

19 スターズオンアース 5万7094票

20 ジャスティンミラノ 4万5499票

最終結果発表は12月5日（木）となっている。