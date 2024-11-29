ジャパンカップ・ドウデュースと武豊騎手

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　JRAは、第69回有馬記念ファン投票の第2回中間発表の得票数上位を下記のとおり発表した。有馬記念ファン投票は、12月1日まで特設サイトで受付中。

【画像】有馬記念ファン投票｜第2回中間発表（1位〜100位）ドウデュースは有馬記念がラストラン

有効投票数：358万763票
1　ドウデュース　33万8702票
2　ダノンデサイル　20万1330票
3　ベラジオオペラ　18万9678票
4　テーオーロイヤル　18万3866票
5　ブローザホーン　18万1076票
6　チェルヴィニア　17万3124票
7　アーバンシック　16万8886票
8　リバティアイランド　15万9537票
9　ディープボンド　15万8425票
10　スタニングローズ　15万8051票
11　ジャスティンパレス　15万5130票
12　ソールオリエンス　13万8093票
13　レガレイラ　12万9169票
14　タスティエーラ　9万3598票
15　ドゥレッツァ　9万2608票
16　ジャンタルマンタル　9万1037票
17　ステレンボッシュ　9万937票
18　テンハッピーローズ　6万3469票
19　スターズオンアース　5万7094票
20　ジャスティンミラノ　4万5499票

　最終結果発表は12月5日（木）となっている。