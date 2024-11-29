¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬¿ô¾¯¤Ê¤¤¡È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¼çÎÏ¡É¤ò¾Î»¿¡Ä¥µ¥¦¥¸·âÇË2ÆÀÅÀ¤Î²¤½£ÁÈ20ºÐ¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¡×
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Î¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤¬Æ±ÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó(20)¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ØJebreeet¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡£
µì½¡¼ç¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤«¤é¡ÈÏ¢¤ìÌá¤·¤¿¡É¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢·Ïµ¢²½ÁÈ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§ÅªÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò2-0¤Ç·âÇË¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡£ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈ¤Ç¸½ºß3°Ì¤È¡¢ÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤Î´õË¾¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥¸Àï¤ÎÀèÈ¯11¿ÍÃæ¡¢¡Ö9¿Í¡×¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Ï¡Ö2¿Í¡×¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÎò»ËÅª¤Ê¥µ¥¦¥¸·âÇË¤Î2ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë½ã¹ñ»ºMF¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¡£17ºÐ¤Ç¤Î½é¾·½¸¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸½ÂåÉ½¤ÇÍ£°ì¡¢¼«¹ñÌ±¤È¤·¤Æ²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢º£¤Ê¤ª²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦20ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
º£µ¨¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É(¢¨)¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¤òÅÐÍÑ¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤Ï´Ú¹ñ¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±Áª¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
(¢¨)¤¿¤À¤·¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ò¥ë»á
¡Ö»ä¤Ï¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¤¬17ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éAÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤À¡×
¡ÖÈà¤Ë¤Ï¼ã¡¹¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦´º¤À¡£¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ê¤éÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¡Ù¤È»×¤¤¡¢¡Ø¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤è¡×
¡Ö¥µ¥¦¥¸Àï¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬Á°È¾¤Ç1ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤¢¤È¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡¢¡Ø¸åÈ¾¤Ç²¼¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¡Ø¤â¤¦1ÅÀ·è¤á¤ë¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»ä¤Ë¤Í¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2ÅÀÌÜ¤âÈà¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ö·ë¶É¤½¤Î¤¢¤È²¼¤²¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤µ¤é¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¡×
µì½¡¼ç¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤Ê¤É¤«¤é¡ÈÏ¢¤ìÌá¤·¤¿¡É¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢·Ïµ¢²½ÁÈ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§ÅªÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò2-0¤Ç·âÇË¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¡£ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈ¤Ç¸½ºß3°Ì¤È¡¢ÆÈÎ©¸å½é¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤Î´õË¾¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥¸Àï¤ÎÀèÈ¯11¿ÍÃæ¡¢¡Ö9¿Í¡×¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Ï¡Ö2¿Í¡×¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É(¢¨)¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¤òÅÐÍÑ¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó´ÆÆÄ¤Ï´Ú¹ñ¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±Áª¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
(¢¨)¤¿¤À¤·¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ò¥ë»á
¡Ö»ä¤Ï¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¤¬17ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éAÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤À¡×
¡ÖÈà¤Ë¤Ï¼ã¡¹¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦´º¤À¡£¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ê¤éÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¡Ù¤È»×¤¤¡¢¡Ø¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤è¡×
¡Ö¥µ¥¦¥¸Àï¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬Á°È¾¤Ç1ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤¢¤È¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡¢¡Ø¸åÈ¾¤Ç²¼¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¡Ø¤â¤¦1ÅÀ·è¤á¤ë¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»ä¤Ë¤Í¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2ÅÀÌÜ¤âÈà¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ö·ë¶É¤½¤Î¤¢¤È²¼¤²¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤µ¤é¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¡×