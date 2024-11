サンリオキャラクターズの「ミニミニマスコット 第1弾」が2024年11月28日(木)にキャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」店頭に登場。「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトでは予約販売を受け付け中。「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ「むにゅぐるみ」を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップ。

今回のサンリオキャラクターズの「ミニミニマスコット」は、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、こぎみゅん、ポムポムプリン、シナモロール、ハンギョドンの全7種。全高約7.5センチ、手のひらサイズでかわいくフワフワに仕上げられている。ハート型のカラビナタイプの金具が付いているのも特徴。ミニサイズのマスコットにはボールチェーンを使ったものも多く存在するが、ボールチェーンは手軽な一方でそれほど強度がなく、意外と外れてしまいやすい。「お気に入りのぬいぐるみマスコットをカバンに付けていたのに、いつのまにかなくなった!」という場合、ボールチェーンが切れたり外れたりしてしまったのが原因、ということもある。その点カラビナタイプは丈夫で「意に反して外れる」事は少ない。その分ゴツイので見ようによってはかわいくないが、「ミニミニマスコット」の場合は細くてハート型のデザインのものを使うことで、マスコット本体とのバランスを取っている。「2024年サンリオキャラクター大賞」でも上位だった人気キャラ勢揃いのサンリオキャラクターズ「ミニミニマスコット 第1弾」。お気に入りのキャラとお出かけを楽しんでいただきたい。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654733