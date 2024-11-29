＜個人投資家の予想＞ 11月29日 20時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア 東証グロース
(2926) 篠崎屋 東証スタンダード
(7342) ウェルスナビ 東証グロース
(3242) アーバネット 東証スタンダード
(8795) Ｔ＆Ｄ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解 東証グロース
(5950) パワーファス 東証スタンダード
(4902) コニカミノル 東証プライム
(3591) ワコールＨＤ 東証プライム
(2266) 六甲バタ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア 東証グロース
(2926) 篠崎屋 東証スタンダード
(7342) ウェルスナビ 東証グロース
(3242) アーバネット 東証スタンダード
(8795) Ｔ＆Ｄ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解 東証グロース
(5950) パワーファス 東証スタンダード
(4902) コニカミノル 東証プライム
(3591) ワコールＨＤ 東証プライム
(2266) 六甲バタ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS