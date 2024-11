◆河北麻友子、誕生日コーデで美脚

【モデルプレス=2024/11/29】タレントの河北麻友子が28日、自身のInstagramを更新。誕生日のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。河北が投稿したのはディズニーリゾートと思われる街角で、ミッキーマウスのクリスマスセーターを身に着けた写真。セーターの下に黒いタイツを着用し、スラリとした美脚が覗いている。また、投稿日の11月28日は河北の33歳の誕生日ということもあり、セーターにディズニーのお誕生日シールをつけた写真も公開。投稿文では「Feeling loved and grateful on my special day!」(愛を感じて感謝でいっぱいな私の特別な日!)と英語で言葉が添えられている。この投稿にはモデル・藤井夏恋から「Happy birthday」とコメントが。さらに「お誕生日おめでとうございます」「安定の可愛さ!」「スタイル抜群」「コーデ真似したくなる」とファンからの声が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】