BiSが、6月9日に東京・代官山UNITで開催したツアー<We Gotta Go BiS TOUR>のファイナル公演より、「NO CHOiCE」のライブ映像をYouTubeに公開した。「NO CHOiCE」は、第3期BiSラストアルバム『NEVER MiND』に収録されており、AxSxEプロデュース楽曲のライブ映像公開は初になる。

<third BiS 特典会THE FiNAL>



[日程]2025年1月13日(祝・月)※9:00〜22:00 予定[場所]東京都内某所[参加方法]2025年1月11日(土)<Could you still be WACKiNG TOUR>及び、2025年1月12日(日)第3期BiSラストライブ<Finale of third BiS>の物販会場にて販売している<third BiS特典会THE FiNAL>参加券の購入者、または同じく物販会場にて、2024年2月28日発売『NEVER MiND』(初回生産限定盤 / CRCP-40675・通常盤 /CRCP-40676)の購入者。※<third BiS特典会THE FiNAL>参加券、並びにアルバム『NEVER MiND』は数に限りがあるため、注意