¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò11·î29Æü20»þ¤ËYoutube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£

¢¡¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º MV

ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£SNS¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»þÂå¡¢²¿¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤â¾å¼ê¤¤¿Í¤ò¸«¤ÆÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Æ°²è¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»Ñ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯2·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray ¡Ø¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º15¼þÇ¯µ­Ç°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÊü²Ý¸åJ ¥¿¥¤¥à¡õÊü²Ý¸åB¥¿¥¤¥à¡×¡Ù¤ÎÍ½Ìó¤â¹¥É¾¼õÉÕÃæ¤À¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÆÃÅµ¡¦Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¡¢HMV¡õBOOKS online ¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÍ½Ìó¤â11·î29Æü20»þ¤è¤ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£HMV¡õBOOKS online ¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯2·î¤ËÂçºå¤ÈÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º15 ¼þÇ¯µ­Ç°È×Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¡ä¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤­¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£

¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡×

2024Ç¯11·î6Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¼çÂê²Î
http://lnk.to/hmbr_action

¡Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó¡Ï
¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù
2024Ç¯10·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µÌÚÍË24»þ25Ê¬¡Á¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
https://www.ktv.jp/deathgame/


¥é¥¤¥ÖBD¡Ø¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º15¼þÇ¯µ­Ç°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÊü²Ý¸åJ¥¿¥¤¥à¡õÊü²Ý¸åB¥¿¥¤¥à¡×¡Ù

2025Ç¯2·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
http://lnk.to/hmbr_15thBD

½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡Î2BD+CD¡ÏTFXQ-78271~3 / \9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
Disc 1¡ÎBD¡Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¡ÖÊü²Ý¸åJ¥¿¥¤¥à ¡Á15th Special¡Á¡×Á´ÊÔ
Disc 2¡ÎBD¡Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¡ÖÊü²Ý¸åB¥¿¥¤¥à ¡Á15th Special¡Á¡×Á´ÊÔ
Disc 3¡ÎCD¡Ï¡ÖDAY DREAM BEAT (2024)¡×¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥È¡¼¥¯²»¸»

¡ÎÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ï
¡¦HMV¡õBOOKS online ¸ÂÄêÍ½ÌóÆÃÅµ
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º15¼þÇ¯µ­Ç°È×Àè¹Ô¾å±Ç²ñ±þÊçÃêÁª¸¢
¢¨Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥× / EC¥µ¥¤¥È¡¢AmazonµÚ¤Ó¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¤ÎÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ
¢¨HMVÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍ½ÌóÉÔ²Ä

¡¦¡Ö½©¤Î¥°¡¼¥Ñ¥ó¤Þ¤Ä¤êZ 2024¡×¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ìÍ½ÌóÆÃÅµ
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¡Ö¹õÎò»Ë¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼4Ëç¥»¥Ã¥È
¢¨Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥× / EC¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ

¡¦Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥× / EC¥µ¥¤¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡Ê³¨ÊÁ¶¦ÄÌ¡Ë
¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼

¡ÎÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¡Ï
¡¦TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¡¦HMV / HMV&BOOKS online ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¡¦TSUTAYA RECORDS / TSUTAYA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¢¨¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¡¢Amazon ¤ÎÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¹ØÆþ´õË¾¤Ë¤Æ

¡¦¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢Í½ÌóÆÃÅµ
¡ÖÊü²Ý¸åJ¥¿¥¤¥à¡õÊü²Ý¸åB¥¿¥¤¥à¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼4Ëç¥»¥Ã¥È
¢¨Á´¹ñCD ¥·¥ç¥Ã¥× / EC ¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ

¡¦Amazon Í½ÌóÆÃÅµ
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È
¢¨Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥× / EC ¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¤ÎÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ

¡¦HMV¡õBOOKS online ¸ÂÄêÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ê¸åÆüÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¥Á¥±¥Ã¥È±þÊçÃêÁª·ô
¢¨Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥× / EC¥µ¥¤¥È¡¢Amazon µÚ¤Ó¥È¥¤¥º¥¹¥È¥¢¤ÎÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ
¢¨HMVÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍ½ÌóÉÔ²Ä

¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¡ã½©¤Î¥°¡¼¥Ñ¥ó¤Þ¤Ä¤êZ 2024¡ä

2024 Ç¯11·î13Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬¸© Zepp Fukuoka¡¡¢¨½ªÎ»
OPEN 18:00 / START 19:00
¡ã½Ð±é¡ä
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º / 04 Limited Sazabys

2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo¡¡v
OPEN 18:00 / START 19:00
¡ã½Ð±é¡ä
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º / UNISON SQUARE GARDEN

2024Ç¯11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¸© Zepp Nagoya¡¡¢¨½ªÎ»
OPEN 18:00 / START 19:00
¡ã½Ð±é¡ä
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º / ¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼

2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡ËÂçºåÉÜ Zepp Osaka Bayside¡¡¢¨½ªÎ»
OPEN 18:00 / START 19:00
¡ã½Ð±é¡ä
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º / ¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä

2024Ç¯12·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþÅÔ Zepp Haneda¡¡¢¨SOLD OUT
OPEN 18:00 / START 19:00
¡ã½Ð±é¡ä
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º / ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È

³°Éô¥µ¥¤¥È