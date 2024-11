【101日目】11月29日 公開

漫画家のきくちゆうき氏は、マンガ「100日後に死ぬ(×)ネズミ」101日目「お出かけ」を自身のXにて投稿した。

「100日後に死ぬ(×)ネズミ」は、2019年12月12日から翌年3月20日までX(旧Twitter)に投稿された4コママンガ「100日後に死ぬワニ」の続編。ワニ亡き後のネズミを主人公として100日に渡り更新が続けられ、11月28日に100日目の更新を迎えた。

最新話ではワニが迎えられなかった101日目を迎えたネズミと友人たちの姿が描かれている。

(C) Futabasha Publishers Ltd. All Rights Reserved.