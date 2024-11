ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

11月は現役医師でお笑い芸人の“しゅんP”ことしゅんしゅんクリニックPさんが特別コーチを担当。この記事では11月15日(金)放送内容を紹介します。

(左から)こもり校長、しゅんしゅんクリニックPさん、アンジー教頭

こもり校長:推薦入試を受ける受験生にとっては本番間近! 受験生にとってはいつでも大事な時期だと思うんだけども、そんななか、みんなの背中を押す、今年の『カロリーメイト受験生応援CM「それぞれの音色」篇』が公開されました!こもり校長:同じ吹奏楽部で活動していた親友3人が、一般入試、推薦入試、総合型選抜、それぞれの形で受験に向き合う様子を描いたCMです。楽曲は、卒業ソングとしても人気のSG先生の「僕らまた」ということで。カロリーメイトさんのCMを見て、僕ら大人は「今こうやって裏で頑っている受験生がいるんだ」っていうのを改めて実感します。アンジー教頭:みんなそれぞれ受験にぐっと力を入れるタイミングっていうのも違うじゃないですか。それぞれみんなが自分に照らし合わせながら観れるようなCMになっているなって思いました。支え合える仲間がいるってとっても素敵だなって、CMを観てすごく思いましたね。しゅんP先生:「当時みんなで勉強して頑張ってたな」「放課後残って、みんなで問題解いてたな」「あいつだけ推薦受かったな」みたいなことを、CMを観ながらいろいろ思い出しました。懐かしい気持ちになりましたねこもり校長:大学に行くという選択のなかでも、一般入試だったり、推薦入試、総合型選抜、本当にさまざまな選択があるんですよね。どの道を取っても、どの道を選んでも、たぶんきっとみんなの行きたい道には行くっていうのは絶対あるんで。絶対、周りにいる人も味方だし、どんな道を通っても自分の行きたい場所にはゴールできると思います。このCMを改めて観ていると、仲間の大切さだったりとか、「受験って1人で戦うものだけど、意外と1人じゃないんだよ」っていうところも感じます。しゅんP先生:そうですね。それに、入る前は推薦とか一般とかをすごく意識したんですけど、入ったあとって結局、"同じ同級生"として仲良くできるんですよ。"どれでもいいから入ったもん勝ち"みたいなところもありましたね。こもり校長:今、まさにいろんな選択を取っている生徒はいると思います。たくさんの生徒に見てもらいたいCMだなと思います!