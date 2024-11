MONGOL800とWANIMAが再びタッグを組み、ワニパチ第二弾SPLIT EP「愛彌々2」が2024年9月25日(水)にリリースされたが、MONGOL800×WANIMAが2025年1月からライブツアー<愛彌々 -TOUR 2025->を開催する。1月31日(金)の埼玉県・戸田市文化会館を皮切りに全国9箇所での開催だ。1月31日(金)埼玉県・戸田市文化会館2月11日(火・祝)鹿児島県・川商ホール第1ホール2月12日(水)佐賀県・佐賀市文化会館大ホール2月24日(月・祝)静岡県・アクトシティ浜松2月27日(木)高知県・高知県立県民文化ホール オレンジホール2月28日(金)香川県・サンポートホール高松 大ホール3月23日(日)沖縄県・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場3月28日(金)岡山県・倉敷市民会館3月30日(日)島根県・島根県民会館 大ホール

2024年12月18日(水)発売※12月2日(月)「爛々ラプソディ」先行配信 【Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第6話主題歌】形態・品番・価格:WPCL-13626 1,900円(税抜)/ 2,090円(税込)CD予約: https://WANIMA.lnk.to/sorrynotsorry封入特典(初回プレス分のみ封入):「Sorry Not Sorry」 TOUR CD購入者対象チケット先行抽選受付シリアルコード1.Sorry Not Sorry2.Do Gang 【KKT熊本県民テレビ「くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん!?」テーマソング】3.DISCOVER4.爛々ラプソディ 【Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第6話主題歌】5.♡Dear Me♡店頭特典:Amazon.co.jp:メガジャケ(「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄)セブンネットショッピング:缶バッジ(「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄)楽天ブックス:ステッカー(「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄)タワーレコード:A2ポスター(「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄)HMV:ポストカード(「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄)サポート店:A4クリアファイル(「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄)※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ(およびネットショッピングサイト)にてご確認ください。