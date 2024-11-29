MONGOL800×WANIMA「愛彌々 -TOUR 2025-」



2025年1月31日（金）埼玉県・戸田市文化会館2025年2月11日（火・祝）鹿児島県・川商ホール第1ホール2025年2月12日（水）佐賀県・佐賀市文化会館大ホール2025年2月24日（月・祝）静岡県・アクトシティ浜松2025年2月27日（木）高知県・高知県立県民文化ホール オレンジホール2025年2月28日（金）香川県・サンポートホール高松 大ホール2025年3月23日（日）沖縄県・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場2025年3月28日（金）岡山県・倉敷市民会館2025年3月30日（日）島根県・島根県民会館 大ホール特設サイト https://wanima800-aiyaiya2.net/全席指定 \8,800（税込）⼩学⽣以上有料。未就学のお客様はチケットをお持ちの保護者の⽅1名につき1名膝上での観覧にてご⼊場頂けます。お席が必要な場合はチケットをご購⼊下さい。MONGOL800 OFFICIAL WEB先⾏：11⽉29⽇（金）19：00〜12⽉02⽇（⽉）23：59http://www.mongol800.jp/ticketWANIMA MEMBERS会員先行：11⽉29⽇（金）19：00〜12⽉02⽇（⽉）23：59https://wanima.net/contents/ticket