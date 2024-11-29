MONGOL800×WANIMA＜愛彌々 -TOUR 2025-＞開催決定
MONGOL800とWANIMAが再びタッグを組み、ワニパチ第二弾SPLIT EP「愛彌々2」が2024年9月25日（水）にリリースされたが、MONGOL800×WANIMAが2025年1月からライブツアー＜愛彌々 -TOUR 2025-＞を開催する。1月31日（金）の埼玉県・戸田市文化会館を皮切りに全国9箇所での開催だ。
1月31日（金）埼玉県・戸田市文化会館
2月11日（火・祝）鹿児島県・川商ホール第1ホール
2月12日（水）佐賀県・佐賀市文化会館大ホール
2月24日（月・祝）静岡県・アクトシティ浜松
2月27日（木）高知県・高知県立県民文化ホール オレンジホール
2月28日（金）香川県・サンポートホール高松 大ホール
3月23日（日）沖縄県・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場
3月28日（金）岡山県・倉敷市民会館
3月30日（日）島根県・島根県民会館 大ホール
MONGOL800×WANIMA「愛彌々 -TOUR 2025-」
2025年2月11日（火・祝）鹿児島県・川商ホール第1ホール
2025年2月12日（水）佐賀県・佐賀市文化会館大ホール
2025年2月24日（月・祝）静岡県・アクトシティ浜松
2025年2月27日（木）高知県・高知県立県民文化ホール オレンジホール
2025年2月28日（金）香川県・サンポートホール高松 大ホール
2025年3月23日（日）沖縄県・那覇文化芸術劇場なはーと大劇場
2025年3月28日（金）岡山県・倉敷市民会館
2025年3月30日（日）島根県・島根県民会館 大ホール
特設サイト https://wanima800-aiyaiya2.net/
全席指定 \8,800（税込）
⼩学⽣以上有料。
未就学のお客様はチケットをお持ちの保護者の⽅1名につき1名膝上での観覧にてご⼊場頂けます。お席が必要な場合はチケットをご購⼊下さい。
MONGOL800 OFFICIAL WEB先⾏：11⽉29⽇（金）19：00〜12⽉02⽇（⽉）23：59
http://www.mongol800.jp/ticket
WANIMA MEMBERS会員先行：11⽉29⽇（金）19：00〜12⽉02⽇（⽉）23：59
https://wanima.net/contents/ticket
MONGOL800×WANIMA「愛彌々2（あいやいやつー）」
初回限定盤（CD＋DVD）WPZL-32152/3 \3,000（税抜）\3,300（税込）
通常盤（CD）WPCL-13606 1,900円（税抜）2,090（税込）
CD購入： https://wanima.lnk.to/Aiyaiya2
配信：https://WANIMA.lnk.to/Aiyaiya2_ST
CD（初回限定盤・通常盤 共通）
1.愛彌々 -Ready fi Ready-
2.ラズリ / MONGOL800×WANIMA
3.Summertime Blue / MONGOL800×WANIMA
4.honne / WANIMA（MONGOL800提供曲）
5.かなさんどー / MONGOL800（WANIMA提供曲）
DVD（初回限定盤のみ）
MONGOL800×WANIMA -愛彌々- TOUR 2022 at 沖縄コンベンションセンター劇場棟 2022.9.11
1.THANX
2.あなたに
3.愛彌々
「愛彌々2」特設サイト：https://wanima800-aiyaiya2.net
WANIMA「Sorry Not Sorry」
※12月2日（月）「爛々ラプソディ」先行配信 【Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第6話主題歌】
形態・品番・価格：WPCL-13626 1,900円（税抜）/ 2,090円（税込）
CD予約： https://WANIMA.lnk.to/sorrynotsorry
封入特典（初回プレス分のみ封入）：「Sorry Not Sorry」 TOUR CD購入者対象チケット先行抽選受付シリアルコード
1.Sorry Not Sorry
2.Do Gang 【KKT熊本県民テレビ「くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん！？」テーマソング】
3.DISCOVER
4.爛々ラプソディ 【Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第6話主題歌】
5.♡Dear Me♡
店頭特典：
Amazon.co.jp：メガジャケ（「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄）
セブンネットショッピング：缶バッジ（「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄）
楽天ブックス：ステッカー（「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄）
タワーレコード：A2ポスター（「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄）
HMV：ポストカード（「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄）
サポート店：A4クリアファイル（「Sorry Not Sorry」ジャケット絵柄）
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
＜WANIMA Boil Down 2024＞
日程：2024年12月15日（日）
スタンディング / 指定席 \7,800（税込）
＊小学生以上 要チケット
＊スタンディング：小学生以下はスタンディングエリア入場不可
指定席：未就学児童 保護者1人につき、1名まで膝上での観覧無料
一般発売：11/30（土）10：00〜
特設HP： https://wanima-live.com/boildown2024
＜WANIMA 「Sorry Not Sorry」 TOUR＞
2025年4月8日（火）福岡サンパレス
2025年4月9日（水）山口・KDDI維新ホール
2025年4月11日（金）栃木県総合文化センター・メインホール
2025年4月19日（土）北海道・カナモトホール
2025年4月26日（土）石川・本多の森北電ホール
2025年4月29日（火・祝）新潟テルサ
2025年5月8日（木）東京・NHKホール
2025年5月13日（火）大阪・オリックス劇場
2025年5月14日（水）大阪・オリックス劇場
2025年5月15日（木）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2025年5月18日（日）和歌山県民文化会館 大ホール
2025年5月24日（土）三重・四日市市文化会館 第1ホール
2025年6月1日（日）静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
2025年6月7日（土）広島・上野学園ホール
2025年6月19日（木）岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール
2025年6月26日（木）埼玉・大宮ソニックシティ・大ホール
2025年6月27日（金）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
指定席 \8,000（税込）
＊小学生以上 要チケット
＊未就学児童 保護者1人につき、1名まで膝上での観覧無料
WANIMA MEMBERS 会員先行：11月24日（日）20：00〜12月1日（日）23：59
特設HP： https://wanima-live.com/sorrynotsorry_tour