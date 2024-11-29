ReFa、人気のシャンプーとトリートメントのギフトセットを新発売
ReFa（リファ）が、リファミルクプロテインシャンプー&トリートメント ギフトセットを2024年11月29日(金)に発売する。
■ギフトセット
リファミルクプロテイン ヘアケアラインの「ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO」「ReFa MILK PROTEIN TREATMENT」の2点が、プレゼントにも最適なオリジナルギフトBOXに詰め込まれたセット。
リファミルクプロテイン ヘアケアラインの全ラインナップに、毛髪との親和性が高い天然ミルク由来のプロテイン※1とホワイトスムースコンプレックス※2を配合。毎日のヘアケアによるたっぷりのプロテイン※1補給で、とぅるんとまとまる、なめらかな指どおりの髪へと導いてくれる。
※1 加水分解乳タンパク、トリプトファン（ヘアコンディショニング剤）※2 ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、シア脂、真珠母貝エキス、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ダイズタンパク（保湿剤）
■商品情報
リファミルクプロテインシャンプー&トリートメント ギフトセット3,960円（税込）
全国のロフト及びロフトネットストア※、MTGオンラインショップ、その他で順次発売予定※一部店舗除く