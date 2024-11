モデルのKoki,が29日(金)、「Vogue Loves Hong Kong」のオフショットを公開した。【別カット8点】Koki,&香港女優のキャシー・チョウ・ホイメイの2ショット木村拓哉と工藤静香の次女であるKoki,。モデルとして活躍するほか、女優や作曲家としても活動している。来年3月20日(木)と5月1日(木)には主演映画『女神降臨』が前後編でそれぞれ公開することが決定している。

Koki,は29日、「So honored to be able to meet such talented and inspiring people thank you @voguehongkong @VOGUEHongKong #VOGUELovesHK #VLHK2024 #VogueLovesHongKong@hkfashionfest #HKFashionFest」とInstagramを更新。「Vogue Loves Hong Kong」にレッドカーペットに参加し、俳優のルシアン・レオン・ラヴィスカウントや歌手のイ・チェリンなど海外アーティストとの2ショットを公開した。投稿にはたくさんのいいねが寄せられている。