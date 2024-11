優しい微笑みで魅了!「国民的年下彼氏」が大阪にやってきた!

京セラドーム大阪で11月22日(金)、23日(土)の二日間にわたり開催され、熱狂のうちに幕を閉じた「MAMA AWARDS(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」。興奮を引き継ぐような2日目にプレゼンターとして登場したのは今人気急上昇中の韓国俳優ムン・サンミン。その姿に「リアル王子様」「完全に王子様スタイル」「王子様感半端ない…」とSNSでも話題に。

童話の中から抜け出したかのような王子様っぷり

高身長にこの小顔、スタイル!足が長すぎるリアル王子様!▶次も王子様「ムン・サンミン」の全身ショット

優しい笑顔が印象的

やわらかな雰囲気のムン・サンミン

胸元のネックレスが輝く

指輪をする手も美しい

異次元スタイルのムン・サンミン

キラリと光るバックル

ふと見せる笑顔がかわいいムン・サンミン

ムン・サンミンは韓国ドラマ『シュルプ』や『ウェディング・インポッシブル』など多くの作品に出演する俳優。2024年放送の『深夜2時のシンデレラ』では主演に抜擢されるなど、20代の俳優の中で頭角をあらわし、次世代スターとして大注目されています。『深夜2時のシンデレラ』では「国民的年下彼氏」とも呼ばれ大ブレイク。SNSのフォロワー数は222万人。数々の広告にも起用され、最近だと飲料ブランドの顔としてその爽やかな魅力を発揮しています。2000年生まれの24歳、190センチの長身を持つムン・サンミン。雑誌のモデルなどを経験してきたこともあり、その圧倒的なスタイルと着こなしはさすがの一言。今回のMAMAでも際立つ存在感を見せてくれました。2日目にプレゼンターとして出演したムン・サンミンのファッションをチェック!真っ白なジャケットで颯爽と現れたムン・サンミン。会場からは感嘆の声が。ショールカラーの直線が締まった印象を与え、左胸のシルバーの装飾も華やか。柔らかな光沢がある生地でシルエットも美しく、華麗な舞台に相応しい装い。インナーにはシルクのトップスを合わせて。溶けるような質感のなめらかな生地が、品とセクシーさを両立させています。大きくあいた胸元には存在感のあるネックレス。ジュエリーの輝きがムン・サンミンの魅力に花を添えているかのよう。さらにシルバーのロングネックレスも重ねており、鎖骨に沿って通ることで曲線のまろやかさをプラス。シルバーで統一された軽やかなリングはシンプルだからこそ手の美しさが引き立っていました。シンプルな黒のパンツと少しヒールのある黒い革靴は、その異次元のスタイルの良さを際立たせています。ジャケットの裾から覗くベルトのバックルがアクセントに。レッドカーペットでは「ムン・サンミンという名をもっと知っていただきたいです」と来年の抱負を語りました。初めてMAMAに招待され緊張している様子でしたが、音楽好きで知られてることもありMAMAのステージを楽しんだ様子のムン・サンミン。ステージ横では、同じくプレゼンターとして登場したピョン・ウンソクと目が合い照れている様子などが見られ、ファンからは「かわいすぎる」「ドラマで見せる大人びた演技とのギャップがヤバい」などの声も。韓国の歌謡番組「MUSIC BANK」でMCを担当することも話題になったムン・サンミン。12月14日(土)15日(日)に日本で開催され多くの大人気アーティストが出演する「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」でもMCとして登場することが発表されたばかり。勢いに乗っているムン・サンミンの華々しい活躍に心躍りますね。■MAMA AWARDSって?1999年にMnet「映像音楽大賞」としてスタート。2009年に韓国初のアジア音楽授賞式を宣言し「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」に生まれ変わり、韓国音楽産業の成長とともに着実に進化。K-POPのグローバル化をリードしてきた「MAMA AWARDS」は、アジアを超え、K-POP授賞式としては初めてアメリカへ進出。今年は25周年を迎え、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、11月22日&23日に日本・京セラドーム大阪で開催。その模様はMnet、YouTubeチャンネルMnet K-POP、Mnet TV等を通じ全世界に生中継されました。再配信は、字幕なし:12月9日(月)〜11日(水)、字幕あり:12月13日(金)〜15日(日)を予定。(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved撮影=マツダナオキテキスト=みやしま