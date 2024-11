●『24の秘密』をタイトルにした理由とはアイドルグループ・Jams Collectionの津代美月が11月14日、1st写真集『24(つし)の秘密』(3,520円 A4/128ページ KADOKAWA)を発売した。同作は、10月16日に24歳の誕生日を迎える“つし”こと津代美月の大人になった姿をたっぷり収めた一冊になっている。インドネシアのバリで行われた撮影の思い出や、撮影に向けてのボディメイクなどについて本人に話を聞いた。(前後編の前編)

○“つし”づくしの写真集に――写真集発売が決まったときのお気持ちを教えてください。いつかは写真集を出したいと思っていたのですが、2024年に24歳で、“つし”の状態で出させていただけるのは特別なことだと思って、うれしくなりました。――こんなにも数字が重なるのはすごいです!そうなんです! だから、タイトルには絶対に「24」を入れたくて。――そして、『24の秘密』というタイトルに。よく考えると、簡単だったかなと思うんですけど(笑)。写真集を買わないと分からない、美月の今まで見せてこなかったところも載っているので、『24の秘密』というタイトルにさせていただきました。○インドネシアのバリで撮影――写真集の撮影は、インドネシアのバリで行われたそうですね。写真集の撮影をするなら、リゾート地がいいなと思っていたんです。リゾート地といえば、バリ。海もすごく楽しみにしていましたし、ヴィラにも行けるのかなって、想像を膨らませていたんですけど、本当にすごくキレイなヴィラに行かせていただいて。「住みた〜い」と思いました(笑)。――移住したくなるくらいだったんですね(笑)。バリの食事はいかがでしたか?ナシゴレンを初めて食べました! タイによく行かせていただくのですが、タイ料理もあんまり食べたことがなくて、バリの料理にも挑戦するのがちょっと怖いなと思っていたんですけど、ナシゴレンは日本よりの味付けになっていると教えてもらって、食べてみたら、すごくおいしくて! ナシゴレンの素を買って帰って、家でも作りました(笑)。●ボディメイクで目指したのは「健康的だけど、くびれもある身体」――夜のビーチでの撮影は本人が絶対に写真集に載せたいと希望したものだとか。写真集を撮影するにあたって、好きなアイドルの方の写真集を買って、勉強していたのですが、好きなアイドルの方が2人、夜のビーチで撮影されていて。その写真を見て、「尊い……! こういうショットを自分も撮りたい!」と思ったので、提案させていただきました。――差し支えなければ、そのアイドルの方を教えていただきたいです。齊藤なぎささんと金子理江さんです。齊藤なぎささんの写真集で印象的だったのが、暗い海で撮影した写真で。金子理江さんの写真集は、表紙が海で撮影された写真で、私も海で撮りたいなと思いました。――実際に自分が被写体になった写真を見た感想はいかがでしたか?お二人の写真とは違って、美月はめっちゃ笑ってて(笑)。すごく笑顔なので、イメージしていたものとは少し違うのですが、それが自分のいいところなのかもしれないなとプラスに捉えました。――津代さんは笑顔がとても素敵な印象です。でも、写真集では大人っぽい表情も見せられていて。そうなんですよ(笑)!――大人っぽい表情は意識的に?大人っぽいシーンはそういう空気で、笑顔のシーンはお話しながら、カメラマンさんが撮影してくださったので、自然と大人っぽい表情ができました。○写真集撮影に向けてボディメイク――写真集を出される方は、丸みをつける派とカリカリに絞る派に分かれる印象があるのですが、津代さんはどちらが好みですか?細身の方もすごく好きなんですけど、グラビアを見るときは、健康的な体型が好きだなと思って。なので、健康的だけど、くびれもある身体を目指して、頑張りました。――どのような方法でボディメイクを?食事制限をしたり、お腹のくびれを意識していたので、腸活をして、エステで全身を整えてもらったり。あとは、駅まで歩くときにお腹をへっこめたり、悪あがきもしてました(笑)。――いやいや(笑)! それも成果につながったと思います。健康的かつくびれもあるボディで、いろんな人に刺さりそうですね。そう思っていただけたら、うれしいです!(C)KADOKAWA (C) UP DANCE ENTERTAINMENT PHOTO/ You Ishii■プロフィール津代美月(つしろ みずき)大阪府出身、2000年10月16日生まれ。2021年3月にアイドルグループ・Jams Collectionのメンバーとして活動開始。Instagramのフォロワーは10万人を超え、インフルエンサーやモデルとしても活躍。2024年11月12日に日本武道館にて、Jams Collection単独LIVEを開催した。12月1日、直筆サイン本が手に入るお渡し会が兵庫・HMV 三宮オーパにて開催される。