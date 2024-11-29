【ガンダムカンファレンス WINTER 2024】
12月4日8時よりプレミアム公開予定

　バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」による発表会「ガンダムカンファレンス WINTER 2024」が12月4日8時よりYouTubeの「ガンダムチャンネル」にてプレミア公開される。

　「ガンダムカンファレンス WINTER 2024」では「ガンダム」シリーズの最新情報発表に加え、大阪・関西万博のガンダムパビリオンの新情報も発表を予定している。

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