ガンダムシリーズ最新情報が発表。「ガンダムカンファレンス WINTER 2024」が12月4日8時よりプレミア公開決定
【ガンダムカンファレンス WINTER 2024】
12月4日8時よりプレミアム公開予定
12月4日8時よりプレミアム公開予定
バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」による発表会「ガンダムカンファレンス WINTER 2024」が12月4日8時よりYouTubeの「ガンダムチャンネル」にてプレミア公開される。
「ガンダムカンファレンス WINTER 2024」では「ガンダム」シリーズの最新情報発表に加え、大阪・関西万博のガンダムパビリオンの新情報も発表を予定している。
／- ガンダム45周年 (@gundam_45th) November 29, 2024
12/4(水)朝8:00～ 『ガンダムカンファレンス WINTER 2024』プレミア公開決定📹
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