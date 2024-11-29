¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Î³ÚÅ·ÂàÃÄ¤ò¸ì¤ë¡ÖÂç»ö·ï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¡È¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¡É¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¤¬25Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡ÚÈãÈ½³Ð¸ç¡Û³ÚÅ·¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡£ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÅÄÃæ¾Âç¤Î³ÚÅ·ÂàÃÄ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
Âçµ×ÊÝÇî¸µ»á
¡ûÅÄÃæ¾Âç¤Î³ÚÅ·ÂàÃÄ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿ä»¡
24Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö»á¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¤ò¸«¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¤¦Âç»ö·ï¤Ç¤¹¡£Âç»ö·ï¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö»á¤ÏÅÄÃæ¤Î³ÚÅ·°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÁª¼ê¤ò¤¬¤â¤¦·ù¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ø¤â¤¦ÂàÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Û¤É¤ÎÄó¼¨¤ò¤·¤¿¡×¡ÖÄó¼¨¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì³Î¼Â¤Ë¡£ËÍ¤ÎÍ½Â¬¤À¤È¡¢¤â¤¦1²¯¤ÏÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤ÍÄó¼¨³Û¡£¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ê¤é4,000¡Á5,000Ëü¤°¤é¤¤¤Î³Û¤Ç·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¥Ç¡¼¥Ö»á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¡¢¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤À¤±¤ÎÇ¯Êð¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ª¶â¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦À¸³¶¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¤À¤±¤ÎºâÎÏ¤Ï¤â¤¦»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅè´ð¹¨»á¤¬°ÜÀÒ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤ó¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¤Ê¤ó¤ÇÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡£²¶¤é¶ð¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¤ó¤À¤¾¡¢·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À²¶¤é¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ï¡¢À¾Éð¤Î°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¡¢µð¿Í¤Î°ì·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¡È¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¡É¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¤Ë¤è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ä°¦¹ÃÌÔ»á¡¢¹ß·¹î¼Â»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ìîµå³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¼«¿È¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¾·æÛÈëÏÃ¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(¢¨Æ°²è¡Ö¡ÚÊó¹ð¡Ûµð¿Í·³¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¡¢µï¼ò²°¤Î¿ÆÉã¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤Ë¤Æ)¡£
Âçµ×ÊÝÇî¸µ»á
¡ûÅÄÃæ¾Âç¤Î³ÚÅ·ÂàÃÄ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿ä»¡
24Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö»á¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¤ò¸«¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¤¦Âç»ö·ï¤Ç¤¹¡£Âç»ö·ï¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¥Ç¡¼¥Ö»á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¡¢¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤À¤±¤ÎÇ¯Êð¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ª¶â¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦À¸³¶¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¤À¤±¤ÎºâÎÏ¤Ï¤â¤¦»ý¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅè´ð¹¨»á¤¬°ÜÀÒ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿°ì·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤ó¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¤Ê¤ó¤ÇÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡£²¶¤é¶ð¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨¤ó¤À¤¾¡¢·ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À²¶¤é¤Ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ï¡¢À¾Éð¤Î°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢³ÚÅ·¤Î´ÆÆÄ¡¢µð¿Í¤Î°ì·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¡È¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¡É¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¤Ë¤è¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ä°¦¹ÃÌÔ»á¡¢¹ß·¹î¼Â»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ìîµå³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¼«¿È¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¾·æÛÈëÏÃ¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(¢¨Æ°²è¡Ö¡ÚÊó¹ð¡Ûµð¿Í·³¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¡¢µï¼ò²°¤Î¿ÆÉã¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤Ë¤Æ)¡£