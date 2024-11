BREAKERZのAKIHIDE (G)が12月11日、通算11枚目となるソロアルバム『Fortune』をCDリリースする。デジタル音源として先行配信された本作は、今から20年前にAKIHIDEの中に生まれた壮大な物語を形にした前作『Three Stars』の続編に当たる作品だ。当初から「三部作になる」と予告していた第二部の誕生となる。と同時に、今作は2024年、現在のAKIHIDEの心境やギタリストとしての変化が落とし込まれたアルバムでもある。

■11thソロアルバム『Fortune』





▲初回限定盤A ▲初回限定盤A



▲初回限定盤B ▲初回限定盤B



▲通常盤 ▲通常盤

2024年10月23日(水)配信開始2024年12月11日(水)CDリリース【初回限定盤A (CD+Blu-ray)】ZACL-9141/ZAXB-9141 \7,700(税込)・特典Blu-ray:<AKIHIDE 432Hz Healing Live in Fuji>収録【初回限定盤B (2CD)】ZACL-9142/ZAXB-9142 \5,500(税込)・特典CD:『In the "LOOP WORLD" vol.2 -Three Stars-』収録【通常盤(CD)】ZACL-9143 \3,300(税込)・ボーナストラック「渚のふたり」収録※全形態共通:「Fortune」コンセプトストーリー(web版)アクセスコード付属▼CD収録曲01. Into the Story02. Fortune03. Violet & Blue04. Undersea05. Fight or Flight06. Reverse07. きっと、ずっと08. 風にのせて09. 星の子守唄 -Goodnight Song-※通常盤のみボーナストラック「渚のふたり」収録▼特典CD:初回限定盤B『In the "LOOP WORLD" vol.2 -Three Stars-』収録1. Singing in the Starlight2. 嘘3. the Burning Star4. 青ノ祭5. 帰らずの森6. 白猫のランデヴー7. Undersea8. Ghost