7th アルバム『viraha』



▲CDジャケット ▲CDジャケット

▲完全生産限定盤 プレミアムボックス ▲完全生産限定盤 プレミアムボックス

2025年2月26日（水）発売［収録曲］1. 順風満帆2. 恒星天3. 春を待つ人4. charon5. SURVIVOR'S GUILT6. Slow Dance7. Ace Of Spades8. 知らぬ存ぜぬ9. 最後の少年10. 笛吹かぬとも踊る11. WASTE◆完全生産限定盤（TOY'S STORE 限定販売作品）PPTF-8168〜8170 22.000円（税込）・ニューアルバムCD・2DVDDisc1：六梵全書 Six full albums of all songs DocumentaryDisc2：30th Anniversary Best Live Selection・プレミアムボックス・30周年記念写真集（2015-2024）184P / カメラマン：三吉ツカサ（Showcase）・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA（7STARS DESIGN）× VIRGOwearworks〜・30周年記念メダル◆初回生産限定盤TFCC-81117〜81118 4.400円（税込）・ニューアルバムCD・2DVDDisc1：六梵全書 Six full albums of all songs DocumentaryDisc2：30th Anniversary Best Live Selection◆初回仕様通常盤TFCC-81120 3.300円（税込）・ニューアルバムCD予約URL：https://brahman.lnk.to/viraha［早期予約特典］・30th Anniversary フォトシート（A4サイズ）対象予約期間：2024年11月4日（月・祝）21:00 〜 2024年12月19日（木）23:59までに対象店舗にて予約した場合が対象［店舗購入特典］各特典の対象店舗および詳細は下記にてhttps://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247