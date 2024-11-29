BRAHMAN、7thアルバム『viraha』全11曲の収録楽曲公開
BRAHMANが、2025年2月26日に発売するアルバム『viraha』の収録曲を公開した。
以下の全11曲が、本作に収録されている。
［収録曲］
1. 順風満帆
2. 恒星天
3. 春を待つ人
4. charon
5. SURVIVOR'S GUILT
6. Slow Dance
7. Ace Of Spades
8. 知らぬ存ぜぬ
9. 最後の少年
10. 笛吹かぬとも踊る
11. WASTE
本アルバムに収録された楽曲は、今までのBRAHMANの作品と比べて、よりストレートなサウンドを鳴らしているという。BRAHMANは結成から30年間、一切ブレることなくパンク・スピリットをその胸に抱き続けており、この作品にはそういった彼らの歴史すべてが詰まっているとのこと。通算7枚目となったアルバム『viraha』は、パンクロックやハードコアに対する尽きせぬ想いが込められた作品に仕上がっているはずだ。
7th アルバム『viraha』
［収録曲］
1. 順風満帆
2. 恒星天
3. 春を待つ人
4. charon
5. SURVIVOR'S GUILT
6. Slow Dance
7. Ace Of Spades
8. 知らぬ存ぜぬ
9. 最後の少年
10. 笛吹かぬとも踊る
11. WASTE
◆完全生産限定盤（TOY'S STORE 限定販売作品）
PPTF-8168〜8170 22.000円（税込）
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
・プレミアムボックス
・30周年記念写真集（2015-2024）184P / カメラマン：三吉ツカサ（Showcase）
・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ
〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA（7STARS DESIGN）× VIRGOwearworks〜
・30周年記念メダル
▲CDジャケット
▲完全生産限定盤 プレミアムボックス
◆初回生産限定盤
TFCC-81117〜81118 4.400円（税込）
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
◆初回仕様通常盤
TFCC-81120 3.300円（税込）
・ニューアルバムCD
予約URL：https://brahman.lnk.to/viraha
［早期予約特典］
・30th Anniversary フォトシート（A4サイズ）
対象予約期間：2024年11月4日（月・祝）21:00 〜 2024年12月19日（木）23:59までに対象店舗にて予約した場合が対象
［店舗購入特典］
各特典の対象店舗および詳細は下記にて
https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247
＜BRAHMAN tour viraha＞
2025年
3月18日（火） 神奈川 川崎CLUB CITTA’
3月23日（日） 新潟 LOTS
3月25日（火） 石川 金沢Eight Hall
3月29日（土） 青森 QUARTER
3月30日（日） 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE
4月5日（土） 宮城 仙台RENSA
4月11日（金） 京都 磔磔
4月13日（日） 兵庫 神戸Harbor Studio
4月15日（火） 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
4月17日（木） 島根 出雲APPOLO
4月19日（土） 香川 高松MONSTER
4月20日（日） 愛媛 松山W studio RED
4月22日（火） 岐阜 柳ヶ瀬 ants
5月22日（木） 愛知 名古屋DIAMOND HALL
5月24日（土） 大阪 Namba Hatch
5月25日（日） 広島 CLUB QUATRO
5月28日（水） 北海道 旭川CASINO DRIVE
5月30日（金） 北海道 札幌PENNY LANE 24
5月31日（土） 北海道 小樽GOLD STONE
6月5日（木） 福岡 DRUM LOGOS
6月7日（土） 熊本 B.9 V1
6月8日（日） 鹿児島 CAPARVO HALL
6月12日（木） 東京 Zepp Haneda
6月19日（木） 栃木 宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
6月21日（土） 福島 郡山HIPSHOT JAPAN
6月27日（金） 静岡 Livehouse浜松窓枠
7月4日（金） 山梨 甲府CONVICTION
7月12日（土） 沖縄 桜坂セントラル
［CD予約最速先行 チケット申し込み期間］
2024年11月4日（月） 21:00 〜 12月1日（日） 23:59まで
※申し込みにはニューアルバム『viraha』の超早期予約特典として配布されるシリアルナンバーが必要
チケット申し込み：https://eplus.jp/brahman-7th/
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