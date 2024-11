AIが、デビュー25周年イヤーを記念した<25の『アイ』を届けます>企画を発表した。本企画はAIから25個の『アイ』を届ける内容となっており、25周年を盛り上げる以下の企画が解禁された。・25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』発売決定・<AI 25th best tour>開催決定←ALIVE→・7インチアナログ盤リリース決定・ニューロゴ&ニューアーティスト写真公開​・25周年特設サイトオープン・キットカット 受験生応援ドローンショーでのライブ開催決定

25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』

2025年2月26日(水)発売

購入予約URL:https://lnk.to/AI25thBEST_ec



通常盤(CD)UPCH-20692 \2,970(税込)

DELUXE EDITION(2CD)UPCH-20690/1 \4,180(税込)

初回限定盤(2CD+Blu-ray)UPCH-29491 \7,480(税込)

初回限定盤(2CD+DVD)UPCH-29492 \6,930(税込)



UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット

・『25th THE BEST - ALIVE』通常盤 +「AI スペシャルTシャツ」 /\6,820(税込)

・『25th THE BEST - ALIVE』DELUXE EDITION +「AI スペシャルTシャツ」 /\8,030(税込)

・『25th THE BEST - ALIVE』初回限定盤(2CD+Blu-ray)+「AI スペシャルTシャツ」/\11,330(税込)

・『25th THE BEST - ALIVE』初回限定盤(2CD+DVD)+「AI スペシャルTシャツ」/\10,780(税込)



通常盤(CD)

1 Story(2005年楽曲)森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング

2 アルデバラン(2021年楽曲)NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌

3 ハピネス(2011年楽曲)コカ・コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング

4 みんながみんな英雄(2016年楽曲)au 三太郎シリーズ TVCM

5 ママへ (2013年楽曲)ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング

6 キラキラ feat.カンナ’2017年楽曲)TBS系火曜ドラマ「カンナさーん!」主題歌

7 My Friend(2003年楽曲) audio-technica CMソング

8 THE MOMENT feat. \ellow Bucks(2021年楽曲)

9 LIFE(2009年楽曲)

10 最終宣告(2003年楽曲)

11 I Wanna Know(2006年楽曲)サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング

12 VOICE(2013年楽曲)TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌

13 Not So Different feat. Awich(2020年楽曲)

14 YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)「鹿児島マラソン」オフィシャルソング

15 眠れない街(2010年楽曲)テレビ朝日系ドラマ「警視庁継続捜査班」主題歌

16 Believe(2006年楽曲)フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌

17 Music Is My Life(2017年楽曲)



DELUXE EDITION(2CD)

[CD1]

1 Story(2005年楽曲)森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング

2 アルデバラン(2021年楽曲)NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌

3 ハピネス(2011年楽曲)コカ・コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング

4 みんながみんな英雄(2016年楽曲)au 三太郎シリーズ TVCM

5 ママへ (2013年楽曲) ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング

6 キラキラ feat.カンナ(2017年楽曲)TBS系火曜ドラマ「カンナさーん!」主題歌

7 HANABI(2016年楽曲)

8 My Friend(2003年楽曲)audio-technica CMソング

9 THE MOMENT feat. \ellow Bucks(2021年楽曲)

10 FAKE feat. 安室奈美恵(2010年楽曲)

11 LIFE(2009年楽曲)

12 INDEPENDENT WOMAN(2012年楽曲) 集英社「Marisol」創刊5周年 TVCMソング

13 WORLD DANCE feat. ちゃんみな(2023年楽曲)

14 IN THE MIDDLE feat. 三浦大知(2021年楽曲)

15 最終宣告(2003年楽曲)

16 I Wanna Know(2006年楽曲)サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング



[CD2]

1 E.O.(2004年楽曲)テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ

2 VOICE(2013年楽曲)TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌

3 Not So Different feat. Awich(2020年楽曲)

4 リスペクト(2023年楽曲)

5 Thank U(2003年楽曲)

6 MUSIC(2006年楽曲)

7 Sunshine(2005年楽曲)

8 BE WITH YOU(2021年楽曲)東京建物「企業CM」CMソング

9 ワレバ(2023年楽曲)「キットカット」受験生応援ソング / NTV「Good For the Planet ウィーク」テーマソング

10 YOU ARE MY STAR(2009年楽曲)「鹿児島マラソン」オフィシャルソング

11 眠れない街(2010年楽曲)

12 Family(2010年楽曲)

13 So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI(2008年楽曲)

14 Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI-(2010年楽曲)

コカ・コーラ グローバル・キャンペーン・ソング

15 I'll Remember You(2007年楽曲)

16 Believe(2006年楽曲)フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌

17 Music Is My Life(2017年楽曲)



初回限定盤(2CD+Blu-ray)、または(2CD+DVD)

[2CD] ※収録内容は【DELUXE EDITION】と共通

[Blu-ray / DVD共通]

<AI RESPECT ALL TOUR FINAL>東京国際フォーラム_2024.3.24

[本編]

OPENING/リスペクト/MORIAGARO/HANABI/THE MOMENT feat. \ellow Bucks/Start Again/

Wavin' Flag/BE WITH YOU/ママへ/ウツクシキモノ/Life Goes On/指を握る小さな手/眠れない街/

BE BRAVE/Story/アルデバラン/I Wanna Know/VOICE/Not So Different Remix/WORLD DANCE

[ENCORE]

Lasting Peace Song/ワレバ/みんながみんな英雄/ハピネス

<キットカット 受験生応援ドローンショー 〜みんなで飛ばそう史上最大!?の千羽鶴〜>

日程:2025年1月1日(水・祝)17:30〜18:00

会場:防府天満宮 「春風楼」前広場(山口県防府市松崎町14-1)

入場料:無料

プログラム:AIによる「ワレバ」(キットカット 受験生応援ソング)、「ハピネス」、「Story」歌唱、ドローンショー

ライブ配信:TikTokアカウント「きっと青春の1ページ」より視聴可能

※雨天の場合、1月2日(木)に延期予定。延期する場合はキットカット公式Xにてお知らせ



[TVCM概要]

タイトル:「キットカット 受験生応援メッセージ」篇

放送開始日:2024年11月30日(土)

放送地域:全国(一部地域除く)

ブランドサイト:https://nestle.jp/kitkat/juken2025

7インチアナログ盤

AI「Story」7インチアナログ盤(初回生産限定)

PRON-7015(POS: 4988031690185) \2,200(税込)

Side-A: Story

Side-B: Story - English Version



■AI「ハピネス」7インチアナログ盤(初回生産限定)

PRON-7016(POS: 4988031690192)\2,200((税込)

Side-A: ハピネス

Side-B: ハピネス -Reggae Summer Remix by Mighty Crown-

25周年のコンセプトは、AI自身の名前を内包し 「生きている」という意味を持つ言葉「ALIVE」だ。AIのパーソナリティや楽曲との親和性を表す最適なワードであり、周年を過去の振り返りにせず、今を生き、未来へのエネルギーにするニュアンスを込めたコンセプトになっている。このコンセプトをもとに、「アイ」が届けられる予定だ。以下に各企画の詳細を記していく。◾️25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』発売本作品は2025年2月26日に発売される。祝デビュー25周年・代表曲「Story」リリース20周年を迎えるアニバーサリーイヤーに、AIが新章を飾り発売する究極のベスト盤アイテムとなるはずだ。大ヒット曲「Story」「ハピネス」「アルデバラン」はじめ、数々のドラマ主題歌・CMソング、ファンに愛され続ける名曲、Awichや\ellow BucksとのHIP HOPトラックまで、ジャンルを超えた充実の新旧ヒット曲が収録される。通常盤は、人気ランキング・各種チャートのトップソングで構成された、AIの魅力を凝縮した「求められている楽曲」によるベストセレクトが収められる。DELUXE EDITIONでは、コアファンとして外せない名曲、話題性溢れる曲・魅力のフィーチャリング曲などをさらに散りばめ、曲順も並べ直しての納得の2枚組となる予定だ。そして、初回限定盤では、魅力あふれるベスト盤に加え、最新ツアー<RESPECT ALL TOUR>のファイナル公演を余すところなく収録したライブ映像ディスクが付属する。加えて、UNIVERSAL MUSIC STOREでは、AIスペシャルTシャツ付限定セットの発売やショップ別購入特典も決定した。デザイン等の詳細は後日発表されるとのことだ。◾️全国ツアー<AI 25th best tour>開催決定←ALIVE→25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』を引っ提げて、2025年5月より全国ツアーの開催が決定した。特設サイトも開設されたため、後日発表されるスケジュールなど詳細はサイトにてチェックして欲しい。◆ ◆ ◆◾️AIコメントベストツアーやります25周年記念ツアーということでかなり気合が入ってしまってますが、、もうこれが最後のツアー、これで悔いはないという感じで終われたらいいなと思ってます!!!!!のでみなさん是非来年のツアーでお待ちしてますThe Best Tour is happening!!!It’s my 25th Anniversary year and I’m so excited to share it with you allGonna make a show with no regrets as if it’s my last tourCan’t wait to bring the show to you◆ ◆ ◆◾️キットカット 受験生応援ドローンショーでのライブ開催2025年1月1日17時30分より受験の神様 菅原道真を祀る「防府天満宮」と受験生を応援するため、1,000機のドローンがAIの歌声に導かれ元日の夜空を舞う<キットカット 受験生応援ドローンショー 〜みんなで飛ばそう史上最大!?の千羽鶴〜>が開催されることが発表された。この模様は、TikTokにて全国の受験生へ向けてライブ配信も実施することが決定した。さらに、キットカット ブランド公式アンバサダーのAIが書き下ろした、受験生応援ソング「ワレバ」を使用したTVCMの放送を11月30日より開始する。「キットカット」は、九州の方言「きっと勝つとぉ(きっと勝つよ!)」が、商品名と似ていることから、1990年代後半以降、自然発生的に受験生のお守りとして広まり始まった。2025年は、学問の神様・菅原道真公を日本で最初に祀り、多くの受験生に慕われてきた防府天満宮・防府商工会議所・防府観光コンベンション協会と協働、防府市後援のもと、<キットカット 受験生応援ドローンショー 〜みんなで飛ばそう史上最大!?の千羽鶴〜>を防府天満宮で開催することになったという。ドローンショーでは、1,000機のドローンが受験生や受験生を応援する方の祈りを込めた巨大な鶴や満開の桜、受験生への応援メッセージを描き、元日の夜空を彩る。ドローンショーの前には、AIがCMソングでもある「ワレバ」等を披露し、受験生にエールを送る予定だ。◾️7インチアナログ盤リリース決定2025年2月26日、ユニバーサル ミュージックより発売となる25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』と同日に、代表曲「Story」・「ハピネス」の、それぞれCDシングル発売時とは異なる新たなカップリングを擁したメモリアル7インチアナログ盤がリリースされる。2005年のヒットシングル「Story」をSide-Aにオリジナルバージョンを、そしてSide-Bにはその楽曲メッセージの親和性をもとに英語版が起用され話題となった、映画『ベイマックス』日本版エンドソング「Story (English Version)」カップリングになっている。加えて、2011年にコカ・コーラ クリスマスキャンペーンソングとして発表された「ハピネス」は、オリジナルバージョンのSide-Aに対し、そのクリスマスイメージを一変し、真夏のレゲエリミックスとしてドロップされ、夏フェスでも必須トラックとなった「Reggae Summer Remix by Mighty Crown」がSide-Bにカップリングされた作品だ。今後もアニバーサリーイヤーに相応しい企画を展開予定だという。ぜひ続報もチェックして欲しい。◆AI ツアー特設サイト◆AI オフィシャルサイト◆AI レーベルサイト◆AI オフィシャルTwitter◆AI オフィシャルInstagram◆AI オフィシャルFacebook◆AI オフィシャルYouTubeチャンネル◆TAP│Take Action for Peace オフィシャルInstagram