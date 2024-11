Petit Brabanconが2025年3月、ROTTENGRAFFTY、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、The BONEZとの対バンを含むライヴシリーズ<CROSS COUNTER -01->を開催することは既報のとおり。このたび同公演の詳細が発表となったほか、オリジナルTシャツ付きチケットのTシャツデザインが公開となった。同公演は東名阪全6公演の規模で行われるもの。2025年3月8日の名古屋 THE BOTTOM LINEを皮切りとして、東名阪それぞれの地域で初日に対バンと2日目にワンマンを繰り返すかたちで行われる。その対バンは、3月8日の愛知・名古屋THE BOTTOM LINEにROTTENGRAFFTY、3月20日の大阪・心斎橋BIGCATにSPARK!!SOUND!!SHOW!!、3月26日の東京・恵比寿LIQUIDROOMにThe BONEZを迎えて行われる。

▼2025年【愛知】3月8日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINEopen17:15 / start18:00ゲスト:ROTTENGRAFFTY3月9日(日) 名古屋 THE BOTTOM LINEopen17:15 / start18:00Petit Brabancon Only【大阪】3月20日(祝) 心斎橋 BIGCATopen17:15 / start18:00ゲスト:SPARK!!SOUND!!SHOW!!3月21日(金) 心斎橋 BIGCATopen18:15 / start19:00Petit Brabancon Only【東京】3月26日(水) 恵比寿 LIQUIDROOMopen18:15 / start19:00ゲスト:The BONEZ3月27日(木) 恵比寿 LIQUIDROOMopen18:15 / start19:00Petit Brabancon Only▼チケット・一般スタンディング:6,500円(税込・整理番号付・D代別)・一般スタンディング(オリジナルTシャツ付):10,000円(税込・整理番号付・D代別)・U-30スタンディング:5,000円(税込・整理番号付・D代別)※3月8日(土)名古屋公演 / 3月20日(祝)大阪公演 / 3月26日(水)東京公演のみ【各アーティスト先行】受付期間:12月1日(日)18:00〜12月15日(日)23:59・Petit Brabancon (対バン/ワンマン含む全6公演の申込み)https://petitbrabancon-thou.com/・ROTTENGRAFFTY (※3月8日[土]名古屋公演の申込み)https://rotten-g.com/・SPARK!!SOUND!!SHOW!! (※3月20日(祝)大阪公演の申込み)https://sparksoundshow.com/・The BONEZ (※3月26日(水)東京公演の申込み)https://thebonez.com/【オフィシャル最速先行】受付開始:12月20日(金)18:00〜

■Petit Brabancon Official Photo Book『The Howling of Underdogs -2025-』



販売サイト:https://petitbrabancon-thou.com/※2025年4月ごろ発送予定価格:7,700円(税込)※送料込み※お支払いには“クレジットカード決済” “コンビニ決済”をご利用いただけます。●購入者特典・2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ最速チケット先行申込みが可能※『The Howling of Underdogs -2025-』有効期限は登録時期に関わらず2026年3月31日まで※対象とならない公演もございます。※イベント/フェスなどは受付対象外となります。・『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ限定メールマガジンの配信・ライヴ会場特典あり