Petit Brabancon、ロットンやスサシ、The BONEZを迎え撃つ対バンシリーズ詳細発表
Petit Brabanconが2025年3月、ROTTENGRAFFTY、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、The BONEZとの対バンを含むライヴシリーズ＜CROSS COUNTER -01-＞を開催することは既報のとおり。このたび同公演の詳細が発表となったほか、オリジナルTシャツ付きチケットのTシャツデザインが公開となった。
◆Petit Brabancon (プチ・ブラバンソン) 画像
同公演は東名阪全6公演の規模で行われるもの。2025年3月8日の名古屋 THE BOTTOM LINEを皮切りとして、東名阪それぞれの地域で初日に対バンと2日目にワンマンを繰り返すかたちで行われる。その対バンは、3月8日の愛知・名古屋THE BOTTOM LINEにROTTENGRAFFTY、3月20日の大阪・心斎橋BIGCATにSPARK!!SOUND!!SHOW!!、3月26日の東京・恵比寿LIQUIDROOMにThe BONEZを迎えて行われる。
■対バン含むライヴシリーズ＜Petit Brabancon CROSS COUNTER -01-＞
【愛知】
3月8日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINE
open17:15 / start18:00
ゲスト：ROTTENGRAFFTY
3月9日(日) 名古屋 THE BOTTOM LINE
open17:15 / start18:00
Petit Brabancon Only
【大阪】
3月20日(祝) 心斎橋 BIGCAT
open17:15 / start18:00
ゲスト：SPARK!!SOUND!!SHOW!!
3月21日(金) 心斎橋 BIGCAT
open18:15 / start19:00
Petit Brabancon Only
【東京】
3月26日(水) 恵比寿 LIQUIDROOM
open18:15 / start19:00
ゲスト：The BONEZ
3月27日(木) 恵比寿 LIQUIDROOM
open18:15 / start19:00
Petit Brabancon Only
▼チケット
・一般スタンディング：6,500円(税込・整理番号付・D代別)
・一般スタンディング(オリジナルTシャツ付)：10,000円(税込・整理番号付・D代別)
・U-30スタンディング：5,000円(税込・整理番号付・D代別)
※3月8日(土)名古屋公演 / 3月20日(祝)大阪公演 / 3月26日(水)東京公演のみ
【各アーティスト先行】
受付期間：12月1日(日)18:00〜12月15日(日)23:59
・Petit Brabancon (対バン／ワンマン含む全6公演の申込み)
https://petitbrabancon-thou.com/
・ROTTENGRAFFTY (※3月8日[土]名古屋公演の申込み)
https://rotten-g.com/
・SPARK!!SOUND!!SHOW!! (※3月20日(祝)大阪公演の申込み)
https://sparksoundshow.com/
・The BONEZ (※3月26日(水)東京公演の申込み)
https://thebonez.com/
【オフィシャル最速先行】
受付開始：12月20日(金)18:00〜
▲ROTTENGRAFFTY
▲SPARK!!SOUND!!SHOW!!
▲The BONEZ
■Petit Brabancon Official Photo Book『The Howling of Underdogs -2025-』
※2025年4月ごろ発送予定
価格：7,700円(税込)
※送料込み
※お支払いには“クレジットカード決済” “コンビニ決済”をご利用いただけます。
●購入者特典
・2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ最速チケット先行申込みが可能
※『The Howling of Underdogs -2025-』有効期限は登録時期に関わらず2026年3月31日まで
※対象とならない公演もございます。
※イベント／フェスなどは受付対象外となります。
・『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ限定メールマガジンの配信
・ライヴ会場特典あり
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