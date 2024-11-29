¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¤Ù¤¡×¤ÎÀ¼¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë... À¯¼£ÎÏ¤ò¾å²ó¤ëÂ®¤µ¤Ç¥·¡¼¥È¤òÄÏ¤ß¼è¤ì
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¡¢F1¥µ¡¼¥«¥¹¤ÏÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥É¡¼¥Ï¤Ç¼¡¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤«¤é16»þ´Ö¶á¤¤Ä¹µ÷Î¥¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢11»þ´Ö¤È¤¤¤¦»þº¹¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Î»þ´Ö¤È¤ÏÂç¤¤¯¥º¥ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥È¥ì¡¼¥¹¤À¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡©¡¡photo by BOOZY
¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüÍËÆü¤ÎÄ«Êý¤Ç¡¢ÆüÍËÍ¼Êý¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï·îÍË¤ÎÌëÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Ï²ÐÍËÆü¤«¤é¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÍè¤Æ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¡¢¿åÍË¤«¤é¥ì¡¼¥¹½µËö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦......¡×
¡¡¥Á¡¼¥àÂ¦¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ä¾åµé¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï°ìÅÙ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÌá¤ê¡¢1Æü¤«2Æü¤«¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¥«¥¿¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¹¥È3Ï¢Àï¤ÈºÇ½ªÀï¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ö°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤Î¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌëÃæ¤Î¤ª¤«¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê»þº¹¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Õ¤À¤ó¤è¤ê»þº¹¥Ü¥±¤¬¥¥Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤â¿²¤é¤ì¤ëÆü¤È¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ´À°¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢RBPTÂ¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·µ¤Ì£¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¤³¤Î¸·¤·¤¤ÆüÄø¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥Á¥é¥Û¥é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡³ÑÅÄÍµµ£¡ÊRB¡Ë¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤ò½ª¤¨¤Æ1Æü¤À¤±¥ß¥é¥Î¤Î¿·µï¤ËÌá¤ê¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¥É¡¼¥Ï¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡»þº¹¥Ü¥±ÂÐºö¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤¦¡£
¡Ö»þº¹¥Ü¥±¤â¥¯¥½¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥á¥¥·¥³¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÈô¤Ó¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þº¹¥Ü¥±¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥ì¡¼¥¹¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤½¤Î¹ñ¤È´Ø·¸¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸ú²Ì¤ò³Î¤«¤á¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡Û
¡¡ºòÇ¯¤Ï¹â²¹Â¿¼¾¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬°Õ¼±¤ò¤â¤¦¤í¤¦¤È¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÈèÏ«º¤Øà¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ëGP¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³«ºÅ»þ´ü¤¬10·î8Æü·è¾¡¤«¤é12·î1Æü·è¾¡¤Ø¤ÈÌó2¥«·î¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤²¹¤Ï20ÅÙÁ°¸å¤È¶ËÃ¼¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ìë¤Îº½Çù¤Ï¼¾ÅÙ¤¬80¡ó¤Ë¤â¾å¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÚÍË¤«¤é¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´¨¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½ë¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤âÆüÍËÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤Ë²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌýÃÇ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ËµîÇ¯¤Û¤É¥¿¥Õ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï200km/h¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ï¢Â³¤·¡¢RB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯¤âÂç¤¤¯¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÍ½Áª7°Ì¡¦·è¾¡9°Ì¤Î¹¥Áö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È³ÑÅÄ¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤âÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆþ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤È¤Ï¥Þ¥·¥óÆÃÀ¤â°ã¤¦¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹â¤¯Î×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëRB20¤Î¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÅêÆþ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥É¥Ý¥Ã¥É¸åÊý¤ÎºÇÅ¬²½¤â¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¼çÂÎ¤Ç¹âÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î´¨¤µ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬¼ç´ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸ú²Ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥ë¥µ¥¤¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡0.1ÉÃ¤âÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢º£¤ÎÄ¶¶Ïº¹¤ÎÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢0.01ÉÃ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ®½Å¤Ê¥²¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤òÁè¤¦¥Ï¡¼¥¹¤ä¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¤Û¤¦¤¬½ã¿è¤Ê¥Þ¥·¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¶õÎÏÀÇ½¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ú¥Ï¡¼¥¹¤ä¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï...¡Û
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³ÑÅÄ¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î½µËö¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏÓ¤Çº¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬1000Ê¬¤Î1ÉÃ¤Þ¤Çºï¤ê¼è¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÁ°¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥·¥ó¤Î¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤òÄÏ¤ß³Í¤ë¤Ù¤¯¡¢Àï¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥¹¤Ï¤É¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤â¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤â¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊÂè19Àï¥¢¥á¥ê¥«GP¡Ë°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍ½Áª¤Ç¤ÏÈà¤é¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²áµî2Àï¤Î¹¥Áö¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Ê¤¼¾è¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÆüÁý¤·¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëËÜ¼ÒÆâ¤Ç¤É¤ó¤ÊÀ¯¼£ÎÏ³Ø¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÏÂ®¤µ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¶¯¤µ¤¬ÀµµÁ¤À¡£À¯¼£ÎÏ¤ò¾å²ó¤ëÂ®¤µ¤È¶¯¤µ¤ò¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤¬º£½µ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£