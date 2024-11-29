Ž¢´¶Æ°¥Ý¥ë¥ÎŽ£¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Äº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ž¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓŽ£Âè1²óÌÜ¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ç®¶¸
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¾Ê°ì¡ØÇëËÜ¶Ö°ì¡¡¾¼ÏÂ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÇëËÜ¶Ö°ì¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï·Ý¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¥ï¥±
¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼²ÈÂ²ÂÐ¹³²Î¹çÀï¡Ù¤Î¤¢¤ë²ó¤Ç¤Î¤³¤È¡£»³·Á¤«¤éÍè¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÄ®Æâ²ñ¤Î²ñÄ¹¡£¤À¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ê¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿½¬´·¤«¤é¤«¡ÖËÜÆü¤Ï²ÈÂ²¤ò¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆNHK¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¡¢À¸³¶¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÏNHK¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¼þ°Ï¤Ï¹²¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î°§»¢¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢NHK¤òÏ¢¸Æ¤·Â³¤±¤¿¡Ê¡Ø¾Ð¤¦¤Õ¤¿¤ê¡Ù122¡Á123ÊÇ¡Ë¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿ÇëËÜ¶Ö°ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤â¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤è¤ê¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Ê¤«¤Î¾Ð¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾å¡×¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï·Ý¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡£·Ý¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇ¿Í¤Î½ÖÈ¯ÎÏÅª¤Ê¾Ð¤¤¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±½ñ¡¢123¡Á124ÊÇ¡Ë¡£¤½¤¦¸ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÁÇ¿Í¤ò¾Ð¤¤¤Î¼çÌò¤Ë¤·¤¿·ë²Ì
¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¼«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò´ë²è¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÇ¿Í¤ò¾Ð¤¤¤Î¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ù¤¬¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡ª¡Ù¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì¤Ï¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡Ê¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¸å¤Ç¾Ü¤·¤¯½Ò¤Ù¤ë¡Ë¡£
¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î°æ¸¶¹âÃé¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ°æ¸¶¤ÏÀ©ºî¶ÉÄ¹¤ÎÍ×¿¦¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÂç·¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£À¸ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤¤¤Þ¤âÂ³¤¯¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
½é²ó¤Ï1978Ç¯²Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°æ¸¶¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î·ÏÎó¶É¤ÈÄ´À°¤ò¤¹¤Þ¤»¡¢¼¡¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Î°ìÈÖ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬ÇëËÜ¶Ö°ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÇëËÜ¶Ö°ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°æ¸¶¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤°¤é¤¤ÆüËÜÃæ¤Ë¤¤¤¤¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê°æ¸¶¹âÃé¡Ø¸µÁÄ¥Æ¥ì¥Ó²°ÂçÊ³Àï¡ª¡Ù229ÊÇ¡Ë¡£
¢£¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×»Ê²ñ¤¬¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
ÇëËÜ¤Ï¡¢Åö½éÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¸¥ª¤Î¤Û¤¦¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡Ù¡£ËèÇ¯12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÀµ¸á¤«¤éÍâÆü¤Ë¤«¤±¤Æ24»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÜÅª¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Î²»¤Î½Ð¤ë¿®¹æµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¡£¡ÖÄÌ¤ê¤ã¤ó¤»´ð¶â¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¡¢Êç¶â¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£ÇëËÜ¶Ö°ì¤Ï¡¢1975Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤Îº¢¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤Ï¤¹¤ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¤ª¿¬¤ÏÄÉ¤Ã¤«¤±²ó¤¹¤Ê¤É¡Ö°¤¤¤³¤È¤â¤½¤¦¤È¤¦¤·¤Æ¤¿»þ´ü¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡£¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÉÊ¹ÔÊýÀµ¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÏÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¡¼¤Ê¤ë¤Î¡ª¡Ù187ÊÇ¡Ë¡£
¤À¤¬°æ¸¶¤Ï¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤¢¤¤é¤á¤ºÇ®¿´¤Ë¸ýÀâ¤¤¤¿¡£·ë¶ÉÇëËÜ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡¢½éÂå¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£°æ¸¶¤ÎÌÜÏÀ¸«¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂçÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÂç·¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊüÁ÷Á°¤ÏÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤È¤È¤â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Êç¶âÇ®¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿ôËü¿Í¤¬ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²¡¤·³Ý¤±¤¿
5±ß¤ä10±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¾®Á¬¤ò°ìÇÕ¤ËµÍ¤á¤¿¥Ó¥ó¤äÈ¢¤ò¼ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¤ÎÎó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¡¢Êç¶â¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÅÅÏÃ¤ÏÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÆüËÜÃæ¤¬Êç¶â¤Ç°ì¿§¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÇëËÜ¶Ö°ì¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤È¤È¤â¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇëËÜ¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤â·²½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£Âè1²ó¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÇëËÜ¤¿¤Á¤¬ÅÔÆâ¤Î³¹Ãæ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¶Ö¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢Êç¶â¤ò¼ê¤Ë°®¼ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ó¤È¤¬ÇëËÜ¤¿¤Á¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÂçµÍ¤á¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²«¿§¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿ÇëËÜ¶Ö°ì¤ÈÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï2¿Í¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¿ôËü¿Í¤Î´Ñ½°¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¡£¡ÖÀäÂÐ²¡¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¸å¤í¤Î¤Ò¤È¡¢²¡¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£2¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢´Ñ½°¤â´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤ë¡£
¤³¤Î24»þ´Ö¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷¤ÎÍâÆü¤ËÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¤â¤·ÌÜ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤Ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÈäÏª¡£ÇëËÜ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¿Í¤Ó¤È¤«¤é½÷¤Î»Ò¤Ø¤Î·ãÎå¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¡¢À»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥â¥ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±é½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¤½¤â¤½¤â1²ó¸Â¤ê¤ÎÃ±È¯ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿
Êç¶â¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ª¤è¤½3²¯8500Ëü±ß¡£Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï11²¯9000Ëü±ßÍ¾¤ê¡Ë¡£ÇëËÜ¤ÈÂçÃÝ¤Ï´ÑµÒÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢»þ´Ö¤Îµö¤¹¸Â¤êÊç¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é°®¼ê¤ò¤·¤Æ²ó¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Îº®»¨¤Ö¤ê¤ËÌÂ»Ò¤â½Ð¤Æ¡¢ÇëËÜ¤¬¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµÞ¤¤ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤²¤Æ¿Æ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢Ç®µ¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾®ÎÓÍ¿»°¼¡¡£¾®ÎÓ¤Ï2¿Í¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¸Â¤ê¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±»þ´Ö¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤ëÄ¶Âç·¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¾®ÎÓ¤Ï·²½°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤ï¤ºÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ë¡£¹×¸¥ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¤â¡¢Íâ1979Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë1980Ç¯¤ÈÁí¹ç»Ê²ñ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¢£¼Ö°Ø»Ò¤Î¾¯Ç¯¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À
¡ÖÇëËÜ¶Ö°ì¡á¤¤¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·èÄêÅª¤ËÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¿ÍÊÂ¤ß¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤â¤ä¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¿ÇëËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¸å¤í¤á¤¿¤µ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ú¤¼õ¤±¤¿°Ê¾å¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½÷À¤Î¤¤¤ë°û¤ß²°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤¿¡ÊÆ±½ñ¡¢187ÊÇ¡Ë¡£
¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢°ìÅÙ·è¤á¤¿¤é¤¤¤Ä¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÇëËÜ¶Ö°ì¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢Í§¤À¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¼Ö°Ø»Ò¤Ç²ñ¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ²ñ¤¨¤Ê¤¤ÍÌ¾¿Í¤ä·ÝÇ½¿Í¤¬ÂçÀª»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶½Ê³¤·¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¼Ö°Ø»Ò¤ÇÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤Îµ¡ºà¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÃÖ¤«¤ì¡¢¾²¤Ë¤ÏÇÛÀþÍÑ¤Î¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö°Ø»Ò¤À¤È´í¸±¤Ê¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¡Ö¤Ð¤«¤ä¤í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¼Ö°Ø»Ò¤Î¾¯Ç¯¤Ê¤Î¤Ç±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÍâÇ¯¡¢Íâ¡¹Ç¯¤È¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¿Í¿ô¤âÁý¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë´í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÇëËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬·¯¤¿¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤é·¯¤¿¤Á¤âÂçÊÑ¤À¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¡ÊÆ±½ñ¡¢188¡Á189ÊÇ¡Ë¡£
¢£¡ÖËÍ¡¢¤ä¤Ã¤È¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×
¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î·õËë¤Ë¤ß¤ÊÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¿Í´Ö¤â¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¿Í´Ö¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡£¤É¤¦½ñ¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¸À¤¤¤¹¤®¤¿¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿ÇëËÜ¤Ï¼Õ¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°Æ¤ËÁê°ã¤·¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Î¾¯Ç¯¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÏËÍ¤ò¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í¤È¤ª¤Ê¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¿¿·õ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÍ¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤È¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÊÆ±½ñ¡¢119ÊÇ¡Ë¡£
¤³¤ì¤òµ¡¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¯Ç¯¤¬¡¢¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¤è¤¯ÆóÏº¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤É¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤è¤Í¡£ËÍ¡¢¤Þ¤À¤À¤ì¤«¤é¤â¤É¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤É¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÍê¤à¡£ÇëËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Þ¤¿Áö¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡£¼ÙËâ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤ªÁ°¤Ï¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤ò¤Ý¡¼¤ó¤È¤Ö¤Ä¡£¤¹¤ë¤È¾¯Ç¯¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¤ä¤í¡Á¡¢¤À¤ì¤Ë¤â²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²¶¤ò²¥¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¡ÊÆ±½ñ¡¢189¡Á190ÊÇ¡Ë¡£
¢£¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡áÆüËÜ¼Ò²ñ¡×¤À¤Ã¤¿
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¾Ð¤¤¤¬Í¤·¤Æ¤¤¤¿ÊñÍÆÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1970Ç¯Âå¡¢¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¾Ð¤¤¤Ï¡¢ÆóÏº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÇ¿Í¤âÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°ìÊýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÇ¿Í¤â¤Þ¤¿¾Ð¤¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ó¤È¤¬¤½¤³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤»×¤¤¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢Åö»þ¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸ÆüËÜ¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤µðÂç¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢»þÂå¤¬µá¤á¤ëÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾Ð¤¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ú¤´ó¤»¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
----------
ÂÀÅÄ ¾Ê°ì¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë
¼Ò²ñ³Ø¼Ô
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡¢¤ª¾Ð¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Î´Ø·¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼Ò²ñ¤Ï¾Ð¤¦¡Ù¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÀÄµÝ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡Ë¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÃÞËàÁª½ñ¡Ë¡¢¡ØSMAP¤ÈÊ¿À®¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø·Ý¿ÍºÇ¶¯¼Ò²ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¹¶¤á¤Æ¤ë¥Æ¥ìÅì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ìÅì¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¿¥â¥ê¡¢¤¿¤±¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø21À¤µª ¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈ ¥Ù¥¹¥È100¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¼Ò²ñ³Ø¼Ô ÂÀÅÄ ¾Ê°ì¡Ë