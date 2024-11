¡Ò¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥ì¥Ý¡ÓÂè5À¤Âå¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥­¡¼¡Úxikers¡Û¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª

「Tsuki (Lunatic)」のコンセプトフォトの衣装で登場した彼らは、「こんばんは〜!」と日本語で挨拶をすると、初めに3RD MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Trial And Error』のタイトル曲「We Don't Stop」を披露。

発売日:2024年8月7日(水)発売

商品形態

・初回盤(CD+PHOTOBOOK)/ ¥2,460(TAX IN) / UMCK-7245

三方背ケース付き / フォトブック36P

メンバー別セルカトレカA(全18種よりランダム1種封入)

<初回生産分封入特典>応募抽選特典(シリアルナンバー)

・通常盤A(CD only)/ ¥1,200(TAX IN) / UMCK-5756

ブックレット4P

<初回生産分封入特典>メンバー別セルカトレカB (全9種よりランダム1種封入)

<初回生産分封入特典>応募抽選特典(シリアルナンバー)

・通常盤B(CD only)/ ¥1,200(TAX IN) / UMCK-5757

ブックレット4P

<初回生産分封入特典>メンバー別セルカトレカC (全9種よりランダム1種封入)

<初回生産分封入特典>応募抽選特典(シリアルナンバー)

CD収録曲

初回盤

M1. Tsuki (Lunatic)

M2. Cool

M3. Are you serious?

M4. Tsuki (Lunatic) -Instrumental-

M5. Cool -Instrumental-

M6. Are you serious? -Instrumental-

通常盤A

M1. Tsuki (Lunatic)

M2. Cool

M3. Tsuki (Lunatic) -Instrumental-

M4. Cool -Instrumental-

通常盤B

M1. Tsuki (Lunatic)

M2. Are you serious?

M3. Tsuki (Lunatic) -Instrumental-

M4. Are you serious? -Instrumental-