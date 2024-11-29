¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¡×µð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¤Î¼ãÎÓ¹¸¹°à¸µÆ±Î½áºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼ãÎÓ¹¸¹°(31)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÆ±Î½¤é¤È¤ÎºÆ²ñ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Î¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ëµ×¡¹²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀî¿µ¸ã¤é¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ãÎÓ¤Ï3·î11Æü¡¢·´ÂóÌé¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒÄ¾¸å¤Ëº¸ÂÀÂÜÎ¢¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢º£µ¨1·³¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¤¿¤Á¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¹¥¤¤Ê¿Í¤·¤«¤ª¤é¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¡¡´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£