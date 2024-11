ボーイズグループ誕生オーディション番組『PROJECT 7』の第8話が、きょう29日午後8時50分からABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送される。第2回合格脱落式が行われ、70人の練習生の中から次のステージに進む35人が発表される。同企画は、総勢200人の参加者が挑む、過去最大規模を誇るボーイズグループ誕生オーディション。『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』『財閥家の末息子』など数多くのヒットドラマを制作した韓国大型スタジオSLLと、Netflix Original『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』やABEMAにて配信中のアイドルサバイバルオーディション番組『PEAK TIME』を制作したSLL傘下のレーベルStudio Slamが手掛ける。

70人の練習生は、ワールドアセンブラー(視聴者)によって14人ずつ5つのチームに組み立てられた。1つのチームの中で、それぞれ7人ずつ黒チームと白チームに分かれ、ベネフィットを得るためにステージパフォーマンスを準備し、披露する。第1回合格脱落式で練習生たちが獲得した投票点数はリセットされ、第2回合格脱落式では1位から35位までしか生き残れないことも明かされた。各チームがRIIZE「Memories」「Boom Boom Bass」、MONSTER X「Jealousy」「GAMBLER」、Stray kids 「LALALALA」「CASE 143」、TOMORROW X TOGETHER「I’ll See You There Tomorrow」「Deja Vu」といったグローバルでも人気の高い楽曲を披露し、し烈な戦いが繰り広げられた。その結果、黒チームは1チームだけが勝利となり、白チームは4チームが勝利。「ライバルマッチ」の白黒対決は白チームの圧勝で幕を閉じた。「ライバルマッチ」を終え、第8話では、2回目の合格脱落式を行う。70人の練習生のうち、半分が脱落し、半分が次のステージに進むことができる。“生存率50パーセント”という狭き門を潜り抜けられた者は誰なのか。前回の合格脱落式で2位を獲得した16歳の日本人練習生・サクラダケンシンの最新順位は。