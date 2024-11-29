¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ FA¸¢¹Ô»È¤ÎÂç»³¤¬ºå¿À»ÄÎ± FA¸¢¹Ô»È¤ÎÂç»³¤¬ºå¿À»ÄÎ± 2024Ç¯11·î29Æü 18»þ8Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¥×¥íÌîµå¤Çºå¿À¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à»ÄÎ±¤¬29Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ³ÚÅ·¡¡ÀÐ°æ°ìµ×SD¤¬ÅÄÃæ¾ÂçÂàÃÄ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡Ö¸º³ÛÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë¸ºÊð¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢Æ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× DeNA¼é¸î¿À¡¦¿¹¸¶¡ÖËÍ¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶ ¤¦¤º¤éÏÀÁèËÖÈ¯¡ª »ÖÅÄÌ¤Íè¡¢¥é¡¼¥á¥óà¤Õ¡Á¤Õ¡Áá´é¤Ë¾Î»¿¤Î°ìÊý¡¢¡Ö¤¦¤º¤é¤ÏºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤ëÇÉ¡×¥³¥á¥ó¥È¤Ë°Õ¸«¤¬¤ï¤«¤ì¡Ä