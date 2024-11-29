»£¤êÅ´¥Þ¥Ê¡¼¸þ¾å¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ÁêÅ´¡ßAdobe¤¬Å´Æ»¼Ì¿¿¤òÀ¸À®AI¤ÎÎÏ¤ÇÊäÀµ¤¹¤ëÊýË¡¤òÅÁ¼ø¡ª ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤Ç¼Ì¿¿²Ã¹©¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
Å´Æ»¼Ì¿¿¤Î»£±Æ»þ¤Ë¡¢°ìÉô¤Î»£±Æ¼Ô¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¼ùÌÚ¤òÀÚ¤ë¡¢´ÇÈÄ¤Ê¤É¤ò¾¡¼ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦»ö¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°ìÉô¤Î»£±Æ¼Ô¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿¹Ô°Ù¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢À¸À®AI¤ÎÎÏ¤¬ÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÅ´¡ßAdobe¤Î°Û¶È¼ï¥¿¥Ã¥°¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß
¿ÀÆàÀî¸©¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÂç¼ê»äÅ´¤Ç¤¢¤ëÁêÌÏÅ´Æ»¡ÊÁêÅ´¡Ë¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥É¥Ó¡ÊAdobe¡Ë¤È¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢11·î24Æü¤Ë¡¢»öÁ°ÃêÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿Ìó30Ì¾¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤äÁêÅ´¥Õ¥¡¥ó¤ò¾·¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¯»£¤êÅ´¡ªÀ¸À®AI¤ÇÅ´Æ»¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤ËÉÔÍ×¤È´¶¤¸¤ëÂÐ¾ÝÊª¤ò¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AI¤Îµ»½Ñ¤Çºï½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¤¤·Ê¿§¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖAdobe Express (¥¢¥É¥Ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹)¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊiPhone¡Ë¤äPC¾å¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾Ã¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ØÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤Ë°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¹¤ëÊýË¡¤ò·¼È¯¡¦Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÃíÌÜ¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼ÔÃ£¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÁêÅ´Àþ¤Î¡ÖÀ±Àî±Ø¡×¤Ë½¸¹ç¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀâÌÀ¤È¡¢¼Ì¿¿ÊäÀµ¤ËÍÑ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥¢¥×¥ê¡ÖAdobe Express (¥¢¥É¥Ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹)¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê Adobe ID¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Adobe ID ¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤äÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÑ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×ID ¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÌµÎÁ¤ÇÅÐÏ¿¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖAdobe Express (¥¢¥É¥Ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹)¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌ±¿¹Ô¤ÎÎ×»þ²óÁ÷Îó¼Ö¤Ç¤«¤·¤ïÂæ¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹
À±Àî±Ø¤Ë½¸¹ç¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤³¤Î¸å¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¡ÖÎ×»þ²óÁ÷Îó¼Ö¡×¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¡¢¤«¤·¤ïÂæ±Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤·¤ïÂæ¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
À±Àî±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÎ×»þ²óÁ÷Îó¼Ö¤òÂÔ¤Ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÁêÅ´¤Î·¸°÷¤ÎÃí°Õ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¾å¤Î°ÂÁ´¤Ê°ÌÃÖ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎó¼Ö¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
À±Àî±Ø¤ËÆþÀþ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤ÎÎ×»þ²óÁ÷Îó¼Ö¤Ï¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»¤ÎºÇ¿·¼ÖÎ¾¡¢21000·Ï¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯9·î¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÅìµÞÌÜ¹õÀþÄ¾ÄÌ¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¿§¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤è½ÐÈ¯¤Ç¤¹¡£À±Àî±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ³¤Ï·Ì¾±ØÊýÌÌ¤Ë¡¢Îó¼Ö¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
ÁêÅ´Àþ¤ÎÊý¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ì½ê¤Ç±èÀþ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÖÆâ¤Ç¡¢¼ÖÁë¤Î»£±Æ¤Ê¤É»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÂÎ¸³¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÎ¾ÆâÁ´ÂÎ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Îó¼Ö¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤«¤·¤ïÂæ±Ø¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤Ç²¼¼Ö¤·¡¢±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÁêÅ´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤ò½ü¤¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤·¤«Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¼ÖÎ¾´ðÃÏÆâ¤Î·Ê¿§¤ä¡¢ÄÁ¤·¤¤¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤òÁ°¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ç³Æ¡¹¹¥¤¤Ê¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢Á´°÷¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Î»öÌ³½ê²ñµÄ¼¼¤Ë¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯»£¤êÅ´¡ªÀ¸À®AI¤ÇÅ´Æ»¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö³Ú¤·¤¯»£¤êÅ´¡ªÀ¸À®AI¤ÇÅ´Æ»¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡ª¡×
¥¢¥É¥Ó¤Î´äËÜ¿ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖAdobe Express¡×¤ÎÀ¸À®AIµ¡Ç½¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿Ê¤ß¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¤â¤¸Å´ Å´Æ»¥µ¥¤¥ó¤È½ñÂÎ¤Î¿Þ´Õ¡×¡Ê»°ºÍ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀÐÀîÍ´´ð¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£
»²²Ã¼ÔÃ£¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖAdobe Express¡×¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Û¡¼¥à¾å¤Ë¿ÍÊª¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ç¡¢¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ò¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¡¦¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Îºï½ü¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤È¤·¤Æ²¼µ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁêÅ´Àþ¤Î¿·²£ÉÍ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÇÈÄ¤Î±¦²£¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤Ë¤Ï±Ø°÷¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤Î±Ø°÷¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢PC¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥¹¡¢iPhone¤Ç¤Ï»Ø¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤ò¤¶¤Ã¤ÈÁªÂò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
ÈÏ°Ï¤Î»ØÄê¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥Èºï½ü¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤¬¸÷¤ê»Ï¤á¡¢À¸À®AI¤¬¾Ã¤¹¤Ù¤ÂÐ¾ÝÊª¤òÇ§¼±¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ëºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸µ¤Î²èÁü¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ê°ã¤¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó30ÉÃ¤Çºî¶È¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ø°÷¤ò¾Ã¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¸õÊä¤òAI¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¡¢3¼ïÎà¤Î²èÁü¸õÊä¤ò¥¢¥×¥ê¤¬Äó¼¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Èºî¶È¤Ï½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿²èÁü¤¬²¼µ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤ÎÁ°¤Ëµï¤¿±Ø°÷¤¬¾Ã¤¨¡¢±Ø°÷¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤äÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÉôÊ¬¤ò¡¢AI¤¬¼þ°Ï¤Î¤â¤Î¤«¤éÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤â¤Î¤ò±Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¹Ó¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎPC²èÌÌ¾å¤Ç¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼ÔÃ£¤â¡¢PC¤äiPhone¤Ç¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ã¤¹ÂÎ¸³¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
PC¤Ç¤âiPhone¥¢¥×¥ê¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Êºî¶È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤«¤é¾Ã¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÇØ·Ê¤ò¥¢¥×¥ê¤ÎÀ¸À®AI¤¬¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÄø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥à¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î±Ø°÷¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÃì¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯À¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É»ÈÍÑ¤·¤¿²¼µ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¾å¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÊý¤ÎÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ä¾Ã¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤¬¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÊª¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¾²¤ÎÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥Û¡¼¥à¥É¥¢ÉôÊ¬¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¹¹¤Ë¡¢ÅÅ¼ÖÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¾¸¤µ¤ó¤È¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤â¾Ã¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¼ÖÂÎ¤Î¿§¤ÈÀ©Éþ¤Î¿§¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Êº°¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ã¤·¤¿¤¤ÁªÂòÈÏ°Ï¤òÁª¤Ö¤Î¤â¤ÎÆñ¤·¤¯¡¢¾å¼ê¤¯¾Ã¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«Èó¾ï¤ËÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ö¾¸¤µ¤ó¤È¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¾Ã¤¨¡¢ÇØ·Ê¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÁë¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤â¤½¤ì¤Û¤É°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼Ì¿¿¤Î½¤Àµ¤ò¹Ô¤¨¤ë¡ÖAdobe Express¡×¤Ç¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥Èºï½ü¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò¹¹¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÀÐÀîÍ´´ð¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿²Ã¹©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÅ´¤«¤é¤Ï°ÂÁ´¤ËÅ´Æ»¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÁêÅ´Àþ±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Î±¿Å¾ÂÎ¸³¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÅ´Àþ¤Î±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ÂÎ¸³
»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤¤ÁêÅ´Àþ¤Î¶è´Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÄä¼Ö¤Ê¤É¤â¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Æ»²ñ¼Ò¡ßÂ¾¶È¼ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤Ï
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤¬²èÁü¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¡Ö°Û¶È¼ï¥³¥é¥Ü¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤¤·Á¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö»£¤êÅ´¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿ÍÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»¡×¤â¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¡×¤â¡Ö²èÁü²Ã¹©¡×¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊAI¤òÍÑ¤¤¤¿²èÁü½¤Àµ¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢SNS¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤òUP¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ëµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ì¤ò¾Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢À§Èó¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖAdobe Express¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÅ´Àþ¤Ï¿ÀÆàÀî¤ÈÅìµþ¡¦ºë¶Ì¤ò·ë¤Ö¼çÍ×Ï©Àþ¤Ë
ÁêÅ´Àþ¤Ï¡¢2029Ç¯11·î¤ËJRÀþ¤È¡¢2023Ç¯3·î¤ËÅìµÞÀþ¤È¤ÎÁê¸ß¾è¤êÆþ¤ì¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¤ÈÅìµþ¡¦ºë¶ÌÊýÌÌ¤ò·ë¤Ö¼çÍ×¤Ê·ÐÏ©¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·²£ÉÍ±Ø¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÁêÅ´Àþ¤ØÍè¤ë¿Í¤â´üÂÔ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
±èÀþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤Î¼þÊÕ¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤òÅìµþÅÔ¤äºë¶Ì¸©¤Î¼ç¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤ËÁ÷µÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¿ÀÆàÀî¸©°Ê³°¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤ò¤ò¤¤¤«¤ËÁêÅ´Àþ±èÀþ¤Ë±¿¤Ö¤«¤È¤¤¤¦»Üºö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Å·²¦Ä®±ØÉÕ¶á¤ÎÅì³¤Æ»¡ÖÊÝÅÚ¥öÃ«½É¡×¤Î»¶ºö¡¢Äá¥öÊö±Ø¤ä»°¥Ä¶±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö¥º¡¼¥é¥·¥¢¡×¤ä¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¤è¤³¤Ï¤Þ¡×¡¢ÂçÏÂ±Ø¼þÊÕ¤Î¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Î¿¹¡×¤ä¡ÖÀô¤Î¿¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø±à¡¢¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¤Ë¤Ç¤¤¿¡Ö¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¡×¡¢¤½¤·¤ÆÀ¥Ã«±ØËÌÂ¦¤Îµì¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀßÀ×¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò´ØÅì¹°è¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤ä¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä°ìÄê´ü´ÖÂç¤¤Ê½¸µÒ¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¢±èÀþ¤Î¤ªÅ¹ÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÆÀ¤Ê¤¤Ã¤×¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢¾¯¤·±ó¤¯¤Æ¤âË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±èÀþ¤Î½¸µÒ»ñ¸»¤Î¾Ò²ð¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢À¥Ã«±ØËÌÂ¦¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤Î¼¡À¤Âå¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖKAMISEYA PARK¡Ê²¾¡Ë¡×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¡¢ÁêÅ´Àþ¤Î±èÀþ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§³ùÅÄ·¼¸ã
¡ÊÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë