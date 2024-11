◆=LOVE、ライブステージ決定

【モデルプレス=2024/11/29】2025年3月2日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」(以下、関コレ)の第2弾出演者が発表された。指原莉乃プロデュース・代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された声優アイドル=LOVEのライブステージが決定。アイドル活動だけでなく、声優業や2.5次元舞台など多方面で活躍し、2024年7月発売の17th Single「絶対アイドル辞めないで」のMVは、YouTube再生回数が1040万回を突破した=LOVEが、初めて「関コレ」でライブを披露する。

◆渡辺美優紀・塩崎太智ら出演

◆「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」

また、メンバーの大谷映美里、齋藤樹愛羅、高松瞳(※「高」は正式には「はしごだか」/=LOVE)、野口衣織はモデルとしてもランウェイを歩く。元NMB48でタレントの“みるきー”こと渡辺美優紀がモデルとして出演。さらに、韓国のモデル・インフルエンサーでファッションブランド「SULLIM」の代表も務めるYOONSEO(ユンソ)がグローバルゲストとして「関コレ」に初出演する。また、若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団EBiDANの派生ユニット・M!LKのメンバーで、特技のアクロバットや器械体操を生かしたパフォーマンスが得意とする塩崎太智(※「崎」は正式には「たつさき」)、同じくEBiDANのダンスボーカルグループ・BUDDiiSでラッパー・ダンサーを務めるほか俳優としても活躍し、日本グミ協会名誉会員という意外な一面も持つ高尾楓弥も登場。ABEMA「今日、好きになりました。」出演で一躍有名になったインフルエンサーの折田涼夏、中島結音らゲストの出演も決定した。さらに、YouTube登録者数150万人超えの美容系YouTuber・nanakoななこも出演する。(modelpress編集部)開催日程:2025年3月2日(金)開催時間:12:30開場 14:00開演(予定)開催場所:京セラドーム⼤阪<MODEL>井手上漠、大谷映美里(=LOVE)、大友花恋、加藤ナナ、齋藤樹愛羅(=LOVE)、坂井仁香超(ときめき◆宣伝部/※「◆」は正式には「ハートマーク」)、島崎遥香、白間美瑠、上西星来、菅田愛貴(ときめき◆宣伝部/※「◆」は正式には「ハートマーク」)、高松瞳(=LOVE)、千葉恵里(AKB48)、野口衣織(=LOVE)、HITOMI(SAY MY NAME)、ゆりにゃ、渡辺美優紀 and more<GUEST>伊藤桃々、稲場愛香、小川史記(BUDDiiS)、折田涼夏、佐々木莉佳子、塩崎太智(M!LK)、翔、高尾楓弥(BUDDiiS)、田久保夏鈴、ちせ、中島結音、藤咲凪(最終未来少女)、吉井美優 and more<GLOBAL GUEST>SAY MY NAME、テリ(Taeri)、YOONSEO and more<CREATOR>えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、nanakoななこ、MINAMI、Mumei、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more<ARTIST>=LOVE、超ときめき◆宣伝部 and more【Not Sponsored 記事】