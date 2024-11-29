舞台『セーラームーン』ロンドン公演決定、来年2月に上演 セーラー戦士役5人は横山結衣ら
人気漫画『美少女戦士セーラームーン』の舞台『Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live』が、2025年2月よりイギリス・ロンドンでロングラン上演されることが決定した。今回より、脚本・作詞・演出を三浦香が務め、振付を當間里美、音楽を坂部剛、KYOHEIが担当し、 新たに生まれ変わる。また、ロンドン公演でセーラー5戦士を演じるキャストも発表された。
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『Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live』は、ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』シリーズとは一線を画す、「美少女戦士セーラームーン」のパフォーマンスショー。ダンス、映像、特殊効果を駆使したパフォーマンスパートとライブパートでのスピード感のある構成で、2018年の東京プレビューを皮切りに、同年11月にパリ、2019年3月にニューヨーク、ワシントンD.C.、2023年4月に台北で上演された。
■スタッフ
【脚本・作詞・演出】三浦香
【振付】當間里美
【音楽】坂部剛／KYOHEI
■キャスト
＜セーラームーン／月野うさぎ＞横山結衣
＜セーラーマーキュリー／水野亜美＞及川結依
＜セーラーマーズ／火野レイ＞安川摩吏紗
＜セーラージュピター／木野まこと＞橘里依
＜セーラーヴィーナス／愛野美奈子＞中西裕胡
＜クイン・ベリル＞露詰茉悠
＜ダークパフォーマー（アンサンブル）＞
大田志歩 norip 古澤美樹 平野裕理 YOU Mayu Omoshita
＜タキシード仮面／地場衛＞ Sufa
『Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live』は、ミュージカル『美少女戦士セーラームーン』シリーズとは一線を画す、「美少女戦士セーラームーン」のパフォーマンスショー。ダンス、映像、特殊効果を駆使したパフォーマンスパートとライブパートでのスピード感のある構成で、2018年の東京プレビューを皮切りに、同年11月にパリ、2019年3月にニューヨーク、ワシントンD.C.、2023年4月に台北で上演された。
■スタッフ
【脚本・作詞・演出】三浦香
【振付】當間里美
【音楽】坂部剛／KYOHEI
■キャスト
＜セーラームーン／月野うさぎ＞横山結衣
＜セーラーマーキュリー／水野亜美＞及川結依
＜セーラーマーズ／火野レイ＞安川摩吏紗
＜セーラージュピター／木野まこと＞橘里依
＜セーラーヴィーナス／愛野美奈子＞中西裕胡
＜クイン・ベリル＞露詰茉悠
＜ダークパフォーマー（アンサンブル）＞
大田志歩 norip 古澤美樹 平野裕理 YOU Mayu Omoshita
＜タキシード仮面／地場衛＞ Sufa