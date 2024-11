「福袋2025」/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

ドトールコーヒーの福袋は選べる9種類が登場!

ドトール×クロミのオリジナルキルティングバッグに、限定グッズやコーヒー、店舗で使えるコーヒーチケットなどを詰め込んだ数量限定「クロミ オリジナルバッグセット」2種類と、手軽に本格コーヒーが味わえる「ドリップカフェセット」4種類、好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」3種類がラインナップ。

【商品価格】2000~1万円の全9種

【予約期間】2024年12月25日(水)まで※予約時に商品代金を支払い。

【店頭販売/商品お渡し期間】2024年12月26日(木)〜2025年1月13日(月・祝)

※割引率、割引額は、各商品1袋販売時の合計価格との比較です

※店舗により予約可能な商品が異なります

※数量限定のため在庫が無くなり次第販売終了

【ドリップカフェセット 2300円/4300円/6200円/8000円】

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ブルーマウンテンブレンドのドリップカフェのセットです。

【コーヒー豆セット 2000円/3800円/5500円】

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットのセットです。

※セットにより、商品の種類や入数が異なるため、詳細は特設ページをご確認ください。

これらすべてのセットに数量限定でドトール×クロミのオリジナルグッズ3種類のうち、いずれか1つがついてきます。今回の福袋でしか手に入らない特別なコラボアイテムをぜひゲットしてくださいね!

数量限定「DOUTOR×Kuromi」 クロミ オリジナルバッグセット 1万円/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

数量限定「DOUTOR×Kuromi」 クロミ オリジナルバッグセット 5500円/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

数量限定の『「DOUTOR×Kuromi」 クロミ オリジナルバッグセット』は、ぬいぐるみとキルティングバッグ、キルティングポーチと「ドミニカンブレンド ドリップカフェ」30袋、コーヒーチケット8枚が一緒になった1万円のセット、マスコットチャームとキルティングバッグ、ドミニカンブレンド ドリップカフェ」15袋とコーヒーチケット4枚が一緒になった5500円のセットの2種類登場。それぞれに入っているアイテムをご紹介します!



「クロミ オリジナルぬいぐるみ」/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

1万円のセットに入っている「クロミ オリジナルぬいぐるみ」。12月から新しくなるドトールコーヒーショップのユニフォームを着ているんです。チャームポイントの黒い頭巾のどくろに注目。いつもはピンクですがドトールイエローに変身しています!「福袋2025」でしか手に入らない限定品です。

「クロミ オリジナルキルティングポーチ」/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

同じく1万円のセットにラインナップされる「クロミ オリジナルキルティングポーチ」は、幅約20cm、マチ約5.5cm、高さ約12.5cmのメイク道具やガジェット類も入るサイズ感。内ポケットもついているのがうれしい◎。キルティングがコーヒーカップの形をしているのもかわいい!

「クロミ オリジナルマスコットチャーム」/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

5500円のセットには「クロミ オリジナルマスコットチャーム」が入っています。ぬいぐるみと同じユニフォームを着ている手のひらサイズのチャームです。お気に入りのカバンに付けて一緒にお出かけを楽しんで♪

「クロミ オリジナルキルティングバッグ」/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

2つのセットに共通で入っている「クロミ オリジナルキルティングバッグ」。

ポーチと同じコーヒーカップのキルティングが施されていて、裏地のパープルが目を引きます。幅約30cm、マチ約12cm、高さ約41cm のA4サイズも入る大容量で、内側にポケットが付いていて日常使いにちょうどいいデザインです。

「ドミニカンブレンド ドリップカフェ」

「ドミニカンブレンド ドリップカフェ」は、ドミニカ共和国バラオナ地区で栽培されたコーヒーの原種を含むコーヒー豆がブレンドされていて、ベリーやチョコレートをまとったレーズンのような凝縮された甘みを感じられるのが特徴。口当たりのよさと後味の余韻も楽しめますよ。

「コーヒーチケット」

「コーヒーチケット」は、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換えができます。2024年12月26日(木)〜2025年5月31日(土)まで、全国のドトールコーヒーショップで利用可能です。

※各店舗メニューに応じた最小サイズでの引き換えとなります。

※セットには利用できません。

※追加料金によるサイズアップはできません。

※追加料金によるドリンク変更はできません。

※他の特典・割引券などと併用はできません。

※換金はできません。



「オリジナルジッパーバッグ(3枚入り)」 横約17cm、縦約15cm(マチなし)/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

「オリジナルミニタオル」 横約20cm、縦約20cm/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

「オリジナルA5クリアファイル」/©'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

そしてそして!全セット共通でついてくる「数量限定 DOUTOR×クロミ オリジナルグッズ」は「オリジナルジッパーバッグ(3枚入り)」「オリジナルミニタオル」「オリジナルA5クリアファイル」の3種類。どれか1種類ランダムで入っているので開封するその時までのお楽しみ♪

新しい年の始まりはみんなでクロミ化されちゃいましょう!

■ドトールコーヒー「福袋2025」

予約受付期間:2024年10月25日(金)〜12月25日(水)

販売期間:2025年12月26日(木)〜2025年1月13日(月)

販売店舗: ドトールコーヒーショップ店舗

※予約時に商品代金を支払い

※店舗により予約可能な商品が異なります

※数量限定のため在庫が無くなり次第販売終了

HP:https://www.doutor.co.jp/dcs/campaign/2025_fukubukuro/index.html

Text:鑓水千彩

